WarioWare Get it together : 2"30 min de vidéo pour mieux comprendre le gameplay et les mini-jeux

WarioWare : Get it together ! prépare sa rentrée puisque la date de sortie est fixée au 10 septembre prochain. Après avoir lâché une démo sur l'eShop la semaine dernière, Nintendo nous invite à mieux comprendre le gameplay et ses différents mini-jeux à travers une vidéo de présentation de plus de 2"30 min. Alors oui, les fans qui suivent la saga depuis plusieurs années n'auront que faire de ces explications basiques, mais le grand public, celui qui débarque et qui ne connaît pas le concept des WarioWare va enfin comprendre comment fonctionne le gameplay, surtout avec les Joy-Con de la Nintendo Switch. Rien de bien sorcier de toutes les façons, on a juste besoin de la croix directionnelle et d'un seul bouton pour réussir les mini-jeux (200 au total). Comme d'habitude, il faudra être rapide, limite instinctif pour marquer un maximum de points.





Annoncé lors de l'E3 2021 en juin dernier,Dans cet épisode sur Switch, on retrouvera Wario mais aussi le reste de sa bande, à savoir Jimmy T, Ashley, 9-Volt, Mona, Orbulon, Young Cricket et bien d'autres encore. Tous ne seront pas disponibles d'entrée de jeu et il faudra passer les épreuves pour les débloquer. Il faudra sûrement passer par le mode Histoire pour ce faire, sachant que d'autres modes (Party, Coupe Wario, Mode Classé) seront là pour varier les plaisirs. On pourra y jouer seul, mais aussi en coop ou en versus face à d'autres amis (jusqu'à quatre), avec la garantie de s'amuser comme des petits fous.