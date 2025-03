Warhammer Space Marine 3 : le développement est lancé, avec la même équipe

Face au succès critique comme commercial de Warhammer Space Marine 2, Focus Entertainment, Games Workshop et Saber Interactive ont décidé de remettre le couvert et nous officialisent le développement de Warhammer 40.000 Space Marine 3. Bien sûr, à ce stade, aucune date de sortie n'a été communiquée ni mêmes les plateformes, mais puisqu'on est aux prémices de la production, il va falloir être patient. En attendant, on imagine que les créatifs savent pertinemment ce que les joueurs recherchent avec cette licence, qui est devenue quelque part ce Gears of War par subsitution qu'on attendait tous. Dans tous les cas, le public a répondu présent, avec 2 millions de joueurs en 24h et un pic de 225 690 joueurs en simultané sur Steam lors de sa sortie. Le nombre de joueurs a continué à grimper jusqu'à atteindre les 6 millions en Janvier 2025. Attention tout de même, on parle de nombre de joueurs et non de ventes réelles, mais selon certaines estimations, les ventes seront aussi impressionnantes. De quoi pousser les pontes de chaque entreprise impliquée à prendre la parole.













« Nous avons été honorés par l'incroyable accueil des fans suite au lancement de Warhammer 40,000: Space Marine 2. Nous continuerons à soutenir le jeu avec du contenu passionnant et des mises à jour régulières dans les années à venir. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que l'aventure se poursuit avec Space Marine 3. Les joueurs peuvent s'attendre à une campagne immersive, un mode multijoueur et des innovations qui redéfiniront les standards des jeux d'action à la troisième personne. Développé en étroite collaboration avec Games Workshop, Warhammer 40,000: Space Marine 3 propulsera le genre vers de nouveaux sommets en proposant des batailles à grande échelle encore plus spectaculaires », a déclaré John Bert, PDG adjoint de Focus Entertainment Publishing, filiale du groupe PULLUP Entertainment.





« Space Marine 2 a révolutionné Saber. Il représente l'aboutissement de tout ce que nous avons appris en matière de développement de jeux vidéo au cours de nos 25 années d'expérience. Nous commençons maintenant à développer Space Marine 3, un jeu qui suscite d'immenses attentes de la part de notre base de fans en pleine expansion. Nous continuerons à soutenir et à développer l'univers de Space Marine 2 au cours des prochaines années, et nous appliquerons tous nos apprentissages à un troisième volet encore plus ambitieux et spectaculaire. Nous considérons cela comme une véritable déclaration d'amour à l'univers de Warhammer 40.000 », a déclaré Matthew Karch, PDG de Saber Interactive.





Plus d'informations sur Warhammer 40,000 : Space Marine 3 seront révélées ultérieurement.