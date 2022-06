Warhammer 40.000 Shootas, Blood & Teef : une date et un trailer explosif pour les fans de Metal Slug

Warhammer 40.000 : Shootas, Blood & Teef ne s'est pas fait prier pour pointer le bout de son nez lors du Warhammer Skulls Showcase organisé par Games Workshop. L'occasion pour Rogueside d'annoncer que son run and gun sculpté en 2D débarquera le 20 octobre prochain sur Nintendo Switch, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One, PC, PS4 et PS5. En prime, nous avons droit à un trailer rempli d'explosions qui ravira certainement les fans de Metal Slug.



Si vous êtes passé à côté de l'information, sachez qu'une nouvelle démo de Warhammer 40.000 : Shootas, Blood & Teef est disponible en téléchargement sur Steam depuis deux jours. D'après ce que l'on nous explique, cette version d'essai intègre quelques nouveautés par rapport à la précédente. Par exemple, elle permet d'explorer un niveau inédit, de visionner une toute nouvelle cutscene, de profiter de la classe Weirdboy - qui s'ajoute donc à celle de Flash Git déjà présente - et de jouer en coopération jusqu'à quatre aussi bien en ligne qu'en local.





Annoncé l'an passé,