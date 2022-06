Warhammer 40.000 Boltgun : un FPS rétro qui tient dans une disquette, le trailer d'annonce déboîte

Le Warhammer Skulls Showcase organisé par Games Workshop a été l'occasion pour Focus Entertainment d'annoncer Warhammer 40.000 : Boltgun. Développé par Auroch Digital, le jeu se présente comme un FPS tourné vers le rétro, comme en témoigne d'ailleurs le trailer d'annonce où l'on aperçoit une disquette 3,5 pouces. D'après Nina Adams, Directrice des Opérations au sein du studio, le projet est en gestation depuis 2018. "Nous avons été séduits par la proposition unique de Boltgun qui combine habilement le style singulier des classiques des années 90, l’univers de Warhammer 40,000, et un gameplay riche en sensations fortes qui ne manquera pas de ravir des joueuses et joueurs de tous horizons", souligne pour sa part Dessil Basmadjian, Chief Creative Officer de Focus Entertainment.Warhammer 40.000 : Boltgun permettra d'incarner un Space Marine qui devra "affronter les pires Démons et Space Marines du Chaos" au fin fond de la galaxie. "Déployez l’arsenal dévastateur des Space Marines dans toute sa splendeur explosive retro-shooter pour ne laisser sur votre passage qu’une purée de sang, de sprites et de pixels, est-il expliqué dans le communiqué. Courez, sautez et chargez à travers d’immenses niveaux pour tirer, pulvériser et réduire en bouillie les pires hérétiques de la galaxie." Une formule qui fait déjà saliver les anciens, même s'il faudra plus qu'un visuel rétro pour garantir les sensations de l'époque.En attendant d'en apprendre davantage sur Warhammer 40.000 : Boltgun, précisons que le jeu est attendu sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, Xbox One, PC et Nintendo Switch pour 2023.