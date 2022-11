War Robots Frontiers : c'est le 1er jeu de méchas développé sous Unreal Engine 5, premier trailer

Ultra populaire en Asie, surtout au Japon, les jeux de méchas ont cependant du mal à percer en Occident. Il y a bien eu plusieurs tentatives, surtout au début des années 2000 (notamment avec le série Front Mission), mais rien de bien grand public. Toutefois, du côté de Chypre, un jeune studio répondant au nom de Pixonic a décidé de s'attaquer au genre, avec des moyens nécessaires. Il s'agit de War Robots Frontiers, développé sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One avec l'aide de l'éditeur MY.GAMES. La particularité de ce titre, c'est qu'il est développé sous Unreal Engine 5, ce qui assure au moins un rendu graphique prometteur, comme en atteste les premières images relayées par le biais de screenshots officiels et une vidéo de gameplay, avec le Creative Director pour commenter le tout.Jeu online orienté multijoueur, ce War Robots Frontiers proposera des matchs en 6v6 dans des environnements complètement destructibles. Bien sûr, le but ne sera pas seulement de se foutre sur la gueule, mais aussi de réaliser des objectifs sur la map. Chaque robot sera évidemment personnalisable et comme d'habitude dans les affrontements en équipe, mieux vaut avoir une diversité dans les capacités de chacun. En gros, avoir une stratégie de guerre est souvent plus payant que de foncer dans le tas comme un vieux bourrin. D'ailleurs, plus on fera des dégâts chez l'ennemi et plus la jauge d'Alpha grimpera, ce qui permettra de déployer un mecha encore plus massif que les autres avec une puissance de feu hors-normes. Si War Robots Frontiers n'est pas attendu avant 2023, sachez que le jeu sera néanmoins jouable dès le 24 novembre prochain dans une version Early Access, histoire que les joueurs puissent tester ça, et pour les développeurs, avoir un feedback dans les bonnes conditions.