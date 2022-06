Wanted Dead : un trailer pour le nouveau jeu des créateurs de Ninja Gaiden, ça cogne sévère

Wanted : Dead a lui aussi eu droit à son quart d'heure de gloire lors du Summer of Gaming 2022 d'IGN, comme en témoigne le nouveau trailer dévoilé par 110 Industries. Et si certains ont l'impression d'avoir affaire à un cousin de Ninja Gaiden, c'est tout à fait normal : le studio Soleil compte dans ses rangs des vétérans qui ont oeuvré sur la série. Il suffit de regarder comment le lieutenant Hannah Stone (l'héroïne du jeu) décape ses adversaires dans les quartiers de Hong-Kong pour comprendre qu'elle manie aussi bien la lame que Ryû Hayabusa, sachant qu'elle pourra également compter sur des armes à feu et environ 80 finish moves. Bref, le programme s'annonce d'un brutalité et d'une violence extrêmes.







Pour se balader dans l'univers cyberpunk de Wanted : Dead, il va falloir patienter encore un peu, mais il est acquis que la sortie du jeu est prévue pour cette année sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS5, PS4 et PC.

























