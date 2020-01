Ubisoft Milan : le studio derrière Mario + The Lapins Crétins recrute pour un gros jeu

Ubisoft Milan a beau se montrer discret, ça ne l'empêche pas de plancher sur des projets. D'ailleurs, le studio italien est actuellement à la recherche d'un animateur 3D pour un jeu AAA. C'est en tout cas ce qu'indique l'offre d'emploi disponible à cette adresse , sans laisser s'échapper le moindre indice supplémentaire. Bien évidemment, la première hypothèse qui vient à l'esprit est une suite du sympathique Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle (2017).Si Yves Guillemot, le patron d'Ubisoft, n'a pas fermé la porte sans pour autant garantir un second épisode, le directeur créatif Davide Soliani, pour sa part, n'a jamais caché son envie de renouveler l'expérience. Wait & see, comme dirait l'autre.