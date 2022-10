Transformers EarthSpark : les Autobots et les Decepticons de retour en 2023, premier détails

2023 marquera le retour des Transformers, aussi bien au cinéma comme en jeu vidéo. Si le film Transformers Rise of the Beasts a été décalé au 7 juin 2023, côté jeu vidéo, Outright Games vient d'annoncer un nouvel épisode et qui répond au nom de Transformers Earthspark. C'est à l'occasion de la Hasbro Pulse Con qui s'est déroulé ce week-end que nous avons appris son existence et qui est donc le deuxième jeu Transformers gérér par Outright Games, puisque qu'on avait eu droit à un Transformers Battlegrounds en octobre 2020 et qui se démarquait par le fait qu'il s'agissait d'un Tactical. Pour le moment, l'éditeur reste flou quant à ce nouvem épisode, mais rappelle que la série animée qui porte le même nom arrivera le 11 novembre sur Paramount+ et certaines chaînes Nickelodeon à l'international à partir de ce mois de novembre.