Trackmania : les joueurs furieux contre le système d'abonnement, Ubisoft se justifie

Alors que Nadeo prépare la sortie du nouveau Trackmania, les joueurs ont tiqué sur le modèle économique retenu par Ubisoft. En effet, ce dernier introduit un système d'abonnement qui ne semble pas avoir convaincu les fans, si l'on en croit leur colère sur Reddit. En effet, alors que le jeu de base sera gratuit, il faudra payer 10€/an pour un accès "Club" ; il sera alors possible de créer des serveurs privés, et de profiter pleinement de l'éditeur de circuits. Quant à la formule à 30€/an, il ajoutera en plus l'éditeur de livrées pour le voiture.

Les joueurs ont immédiatement fait savoir qu'ils préféraient payer 60€ d'un coup et que Trackmania leur appartienne définitivement, au lieu de passer par un abonnement. Pire, ce système rappelle les serveurs Freezone qui avaient grandement nuit à la popularité de Trackmania Nations il y a une dizaine d'années. La grogne a même gagné les forums officiels Maniaplanet, où les membres de Nadeo font leur possible pour juguler le bad buzz, au point d'avoir des réponses un peu loufoques, comme celle de cet administrateur.

En fait, il ne s'agit pas d'un abonnement, mais d'un accès au jeu pour une période limitée. Vous payez pour avoir accès au jeu sur une période donnée, et c'est tout. Lorsqu'elle est terminée, il faudra racheter le jeu pour la durée durant laquelle vous voulez y avoir accès.

On ne sait pas ce que vous en pensez, mais pour nous, ceci ressemble à s'y méprendre à la description d'un système par abonnement. Reste à voir si les joueurs seront suffisamment nombreux à sortir leur porte-monnaie pour que Nadeo s'y retrouve, ou si le studio et Ubisoft finiront par changer leur fusil d'épaule en revenant à une approche plus classique. On rappelle que Trackmania est attendu pour le 1er juillet sur PC, et que nos premières impressions se trouvent à cette adresse.