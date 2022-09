Trackmania : le jeu arrive enfin sur consoles et cloud, nouveau trailer et détails

Sorti en 2020 sur PC, le reboot de Trackmania fut un joli succès (10 millions de joueurs), au point de pousser Ubisoft à le sortir sur consoles et plateformes de cloud gaming comme Google Stadia et Amazon Luna. Une annonce faite lors de la conférence digitale d'Ubisoft, l'UbiForward, cette nuit, tout en confirmant qu'il restera un free-to-play, mais incluant le cross-play et la cross-progression entre toutes les plateformes. D'ailleurs, Ubisoft précise que le contenu des courses officielles sera également le même quelles que soient les plateformes. Dans tous les cas, les nouvelles versions pourront profiter du contenu déjà créé par les joueurs PC, avec pas moins de 280 000 pistes créées depuis la sortie du jeu sur PC il y a deux ans. De même, toutes les offres d'accès premium qui sont déjà sur PC, mais aussi les événements esports, les fonctionnalités sociales et communautaires (Clubs Trackmania) seront aussi accessibles d'emblée. Propre.

La sortie de Trackmania sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Google Stadia et Amazon Luna est programmée pour le courant 2023.