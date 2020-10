Torchlight III : voici le trailer de lancement, une date pour la version Nintendo Switch

les néthérims et leurs alliés menacent une nouvelle fois le monde de Novastraia. Au départ de l'aventure, quatre classes de personnages (le Mage du crépuscule, le Forgé, le Ferrailleur, le Tireur) sont disponibles, sans oublier les cinq reliques (Soif de sang, Electrode, Fléau, Coeur de glace, Briseur enflammé) pour renforcer leurs pouvoirs. Et puis, il est tout à fait possible de partir en solo hors ligne, ou alors opter pour de la coopération à quatre en ligne.Pour en savoir davantage sur Torchlight III, on vous conseille de jeter un oeil sur le site officiel du jeu