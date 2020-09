Torchlight III : le jeu tient sa date de sortie sur consoles et PC, la Switch devra attendre

, un système de progression multi-paliers pour les Contrats permettant aux joueurs de gagner de la Renommée et des récompenses exclusives ainsi qu'une myriade de quêtes et de combats de boss répartis sur des zones générées aléatoirement recelant de butin à débusquer."



Torchlight III sortira le 13 octobre sur Xbox One, PS4 et PC, comme l'annonce Perfect World Entertainment dans un communiqué officiel. Il faudra débourser 39,99€ pour se procurer le jeu, sauf si l'on dispose déjà de l'accès anticipé sur Steam ; auquel cas, la version complète sera gratuite. A noter qu'en fonction de la machine, un familier Fée exclusif sera proposé : Fée violette sur Steam, Fée verte sur Xbox One, Fée bleue sur PS4, et Fée grise sur Nintendo Switch (où le Torchlight III débarquera plus tard en 2020).Naturellement, par rapport à l'Early Access, le jeu "apportera son lot de nouveaux contenus, dont trois actes épiques, des sous-catégories de Reliques uniques, des Forts entièrement personnalisables, une nouvelle expérience end game (le « Don'djinn de Fazir Shah »)