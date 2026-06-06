TMNT The Last Ronin ressuscité par Paramount Game Studio et PlatinumGames

Annoncé en grande pompe en 2023, Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin faisait partie de ces projets capables de faire rêver les fans rien qu'à l'annonce d'un tel projet. Adaptation du célèbre comics de Kevin Eastman, Peter Laird et Tom Waltz, ce jeu d'action-aventure AAA devait proposer une vision beaucoup plus sombre et mature de l'univers des Tortues Ninja. Puis, plus rien. Pendant près de trois ans, le projet a disparu des radars au point que beaucoup craignaient qu'il ait été abandonné en coulisses. Le Summer Game Fest 2026 a finalement mis fin au suspense, puisque le jeu est bel et bien toujours en développement, mais sous une forme très différente de celle imaginée à l'origine. Exit Black Forest Games et THQ Nordic, le Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin renaît aujourd'hui sous la bannière de Paramount Games Studio, la toute nouvelle division jeu vidéo de Paramount, avec un changement majeur à la tête du développement, puisque c'est désormais PlatinumGames qui reprend le projet en main.







Le studio japonais, connu pour son expertise dans le jeu d'action spectaculaire grâce à des licences comme Bayonetta, Metal Gear Rising Revengeance, NieR Automata ou plus récemment Ninja Gaiden 4, aura la lourde responsabilité de donner vie à l'un des récits les plus appréciés de toute l'histoire des Tortues Ninja. Même si le teaser diffusé lors du Summer Game Fest reste très court, il confirme que le jeu conservera l'identité de l'œuvre originale. Pour ceux qui ne connaissent pas encore The Last Ronin, l'histoire se déroule dans un futur alternatif où New York a sombré dans le chaos. Les Tortues Ninja ont été décimées et une seule d'entre elles est encore en vie. Isolée, hantée par la disparition de ses frères et de ses alliés, elle mène une guerre personnelle contre le Clan Foot, désormais dirigé par le petit-fils de Shredder. L'identité de cette dernière Tortue constitue l'un des grands mystères du récit original, même si les lecteurs du comics connaissent évidemment déjà la réponse. Ce cadre beaucoup plus tragique permet d'aborder des thèmes rarement explorés dans la licence, comme le deuil, la vengeance ou encore l'héritage.





L'arrivée de PlatinumGames est sans doute l'élément qui suscite le plus de réactions chez les joueurs. Le studio n'est pas totalement étranger à l'univers des Tortues Ninja puisqu'il avait déjà développé Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan en 2016. Malgré des qualités évidentes dans son système de combat, le titre n'avait cependant pas rencontré le succès espéré. Dix ans plus tard, le contexte est bien différent. PlatinumGames dispose aujourd'hui d'une expérience considérable dans la conception de jeux d'action exigeants et spectaculaires. L'idée de voir son savoir-faire appliqué à un univers aussi brutal que celui de The Last Ronin semble donc particulièrement prometteuse.



