The Plucky Squire : à peine annoncé, le nouveau Devolver nous tape dans l'oeil, un trailer plein de charme

Humgrump qui les a dégagés du bouquin pour changer le cours de l'histoire, et assurer ainsi la victoire de ses troupes.Dans l'optique de sauver ses amis et de faire en sorte que le livre se termine sur un happy ending, Jot devra donc relever tout un tas de défis qui se dresseront sur sa route, sachant que ses pérégrinations jongleront entre la 2D et la 3D avec une touche artistique qui nous a déjà tapé dans l'oeil. Oui, on peut dire que c'est le livre dont on est le héros. La sortie de The Plucky Squire est fixée à 2023 sur Xbox Series X, Xbox Series S, PC, PS5 et Nintendo Switch.