The Last Campfire : les créateurs de No Man's Sky aussi sur Switch, le trailer de l'Indie World

The Last Campfire a refait parler de lui tout à l'heure lors de l'Indie World. Une présence loin d'être anodine puisque Hello Games en a profité pour annoncer que le jeu sortirait cet été sur Nintendo Switch, sans oublier la Xbox One, la PS4 et le PC. Les détails sur le jeu restent maigres, et on sait donc seulement qu'il s'agira d'incarner un petit individu désireux de rentrer chez lui. Bien évidemment, il devra progresser dans des environnements où certains ennemis guetteront le moindre faux pas.Malgré ces menaces, on ne peut s'empêcher de penser à Journey quand on voit la direction artistique de The Last Campfire qui incite à la contemplation. Une atmosphère totalement différente de celle de No Man's Sky qui devrait permettre aux développeurs de toucher un plus grand nombre de joueurs dès le départ.