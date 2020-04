The Last Campfire : un nouveau trailer avec du gameplay, la direction artistique tabasse

The Last Campfire ne fait pas partie de ces jeux dont on entend parler tous les jours. La nouvelle production de Hello Games (No Man's Sky) se fait plutôt discrète, ce qui rend ses apparitions encore plus précieuses. Ce fut le cas ce soir lors de l'Inside Xbox, durant lequel nous avons eu droit à quelques minutes de gameplay. L'occasion d'entrapercevoir l'une des nombreuses énigmes que contiendra le jeu. "La plupart du temps, les puzzles ont tendance à avoir la même structure, ce n'est que le niveau de difficulté qui change, nous explique-t-on. Dans The Last Campfire, nous avons faire en sorte que chacun d'eux soit réellement unique."Doté d'une direction artistique qui tabasse, The Last Campfire est prévu pour l'été prochain sur Xbox One, PC, PS4 et Nintendo Switch.