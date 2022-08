The First Descendant : un looter-shooter sous Unreal Engine 5 aux graphismes next gen, 1er trailer

Présenté sous le nom de Project Magnum il y a un peu plus d'un an, The First Descendant se révèle aujourd'hui par le biais d'une toute première bande annonce. Difficile de ne pas en prendre plein la vue quand on voit ces graphismes next gen se déployer sous nos yeux, surtout lorsqu'on regarde la vidéo au format 4K. Développé avec l'Unreal Engine 5, le nouveau projet des Coréens de Nexus Games est un Action-RPG free-to-play qui misera sur le loot et nous permettra de partir en guerre en équipe de quatre, sachant que chaque personnage dispose de ses propres caractéristiques. Ajax, Lepic, Viessa et Bunny représente une classe distinct, avec évidemment des features qui conviendront au type de joueur que vous êtes. Rapidité, gros dégâts, performances au corps-à-corps, chacun trouvera chaussure à son pied, sachant qu'on pourra faire évoluer son personnage au fil des parties et de l'aventure. Avec la gamescom 2022 qui va démarrer d'ici quelques heures, on devrait en savoir davantage sur le jeu, sans compter qu'une bêta sera organisé sur PC du 20 au 26 octobre prochain, via Steam.