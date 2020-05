The Elder Scrolls Blades : le jeu dispo gratuitement sur Switch, une bande-annonce pour s'échauffer

Déjà disponible depuis plus d'un an sur iOS et Android, The Elder Scrolls Blades semble vouloir perdurer (et on ne peut pas vraiment lui en vouloir) puisqu'une déclinaison Switch est prévue : mieux encore, celle-ci est d'ores et déjà disponible pour la modique somme de... zéro kopeck. À l'instar de l'application, c'est le modèle free-to-play qui est ici choisi par Bethesda avec, même, une fonctionnalité plutôt sympathique : le jeu est entièrement cross-platform, permettant donc plonger dans l'aventure aussi bien sur smartphones que sur tablettes, sans oublier bien sûr la machine hybride de Nintendo. Bref, une initiative sympathique qui s'exhibe d'ailleurs au travers de ce trailer de lancement bien punchy.Et pour les curieux de la célèbre saga, notons que des nouvelles de The Elder Scrolls 6 ont justement été données récemment... pour déclarer que le jeu se fera discret pendant des années . Dommage, n'est-ce pas ?