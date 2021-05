The Division : un free-to-play dans les tuyaux, Ubisoft annonce aussi un jeu mobile et un roman

« Au cours des cinq dernières années, The Division est passée d'un projet très ambitieux au sein d’Ubisoft à une franchise de renommée internationale qui compte désormais 40 millions de joueurs.





A priori, pas de The Division 3 pour l'instant, même si l'E3 2021 peut réserver quelques surprises.



de nouveaux contenus seront également ajoutés via une mise à jour disponible à la fin de l’année 2021. [...] Elle introduira un tout nouveau mode de jeu ainsi que de nouvelles méthodes permettant aux joueurs d’améliorer le niveau de leurs agents, avec une attention toute particulière portée sur la variété et la viabilité de leur build."A priori, pas de The Division 3 pour l'instant, même si l'E3 2021 peut réserver quelques surprises. Aconyte et que l’histoire se déroulera après les événements de The Division 2. D'ailleurs, en parlant de ce dernier, Ubisoft souligne que "

Nous sommes très fiers de ce que nos équipes ont accompli avec cette franchise et de l'univers incroyable qu'elles ont créé. Le potentiel et la richesse du jeu nous permettent d'explorer et d’imaginer de nouveaux contenus passionnants qui plairont aux fans de The Division de la première heure comme aux non-initiés. » Ces propos d'Alain Corre (executive director d'Ubisoft EMEA) suffisent pour comprendre qu'Ubisoft va continuer de miser fortement sur sa licence dont le premier épisode est sorti en 2016.On ne parle pas du film réalisé par Rawson Marshall Thurber (avec Jessica Chastain et Jake Gyllenhaal) pour le compte de Netflix, mais du free-to-play que l'éditeur français a l'intention de déployer en 2021-2022 sur consoles, PC et les services de cloud gaming. D'après ce que l'on nous explique, le jeu sera développé par Red Storm Entertainment (dont l'expertise en matière de productions Tam Clancy est reconnue, le studio ayant bien évidemment participé au développement de The Division et de The Division 2), et il sera possible de le squatter indépendamment des deux autres épisodes. Ceux déjà tentés par l'expérience peuvent se signaler à cette adresse Un jeu mobile figure aussi au programme. Aucun détail n'a filtré pour le moment, mais on ose croire qu'Ubisoft s'efforcera de proposer un titre solide sur le plan technique. Et puis, on nous révèle qu'un roman verra le jour sous l'égide d'