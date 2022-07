The Division Resurgence : la série débarque sur mobiles, 1er trailer et toutes les infos sur ce free-to-play

Resurgence. Et manifestement, il ne s'agira pas d'une adaptation au rabais puisque dans son communiqué, l'éditeur français indique que ce free-to-play sera un véritable jeu shooter à la troisième personne avec des composantes propres au RPG et prenant place dans un monde ouvert, à l'instar de ce que la série nous a proposé jusqu'à présent. Côté scénario, on nous explique que The Division Resurgence se déroulera évidemment dans un New York contemporain ravagé par la pandémie, et qu'il permettra de faire la lumière sur certains événements clés de The Division et de The Division 2.Dans la peau d'agents de la première vague de la Division, les joueurs devront protéger les civils contre les factions ennemies prêtes à les dépouiller. Visiblement, le jeu introdira des nouveaux personnages ainsi que des antagonistes qualifiés de redoutables. Décidés à s'appuyer sur le travail réalisé pour les deux premiers jeux canoniques, les développeurs ont prévu d'inclure "tous les modes de jeu originaux de la franchise tout en introduisant de nouveaux équipements et armes à essayer." À ce sujet, on pourra non seulement améliorer l'arsenal des héros, mais aussi gagner des niveaux et débloquer ainsi l'accès à d'autres compétences et à des armes supplémentaires.Il est également souligné que The Division Resurgence "sera jouable en solo ou en coop avec une variété d'activités PvE, allant de missions liées à l'histoire principale du jeu aux activités du monde ouvert." Enfin, on nous promet que les contrôles et l'interface utilisateur ont été pensés pour les terminaux mobiles, histoire de séduire aussi bien les fans de la première heure que les néophytes. Ubisoft n'a communiqué aucune date de sortie, mais prévient que des tests auront prochainement lieu. Pour y participer, il suffit de s'inscrire à cette adresse