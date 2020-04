Test Western Digital Black P10 & SN750 EK : des disques durs pour booster consoles et PC ?

Le Test

Alors que les fabricants de consoles se livres à une vraie guerre du stockage pour leurs machines next-gen à coup de SSD propriétaire ultra-rapide, nous avons eu le privilège de pouvoir tester les derniers disques durs gaming de chez Western Digital. Aujourd'hui, on vous présente donc un disque externe pensé pour les joueurs console, et qui nous promet de booster votre PS4 et votre Xbox One tout en gonflant leur capacité de stockage. Côté PC, on vous propose le SSD SN750 EK, un disque M.2 haut de gamme qui se voit équipé d'un dissipateur thermique afin de garantir ses performances, même dans les conditions les plus adverses. Reste à voir si la promesse est tenue dans les deux cas, voici notre verdict.

Disque dur externe WD Black P10 2To

Avec son look noir mat et sa surface crantée façon caisse de transport d'armes, il n'est pas excessif de dire que le WD P10 arbore un look assez agressif, ce qui colle plutôt bien aux tendances actuelles du matériel gaming. On pourrait même croire à une série spéciale Call of Duty faite en collaboration avec Activision, tant l'aspect extérieur de ce disque nous semble militaire. Bien sûr, il ne s'agit que d'un châssis de protection, et on peut démonter ce dernier via 4 vis Torx, afin de trouver en son sein un parallélépipède gris 2.5 pouces tout à fait standard, et solidement attaché à son berceau via un sacré paquet de colle. Bref, pas question ici de jouer les Mc Guyver, l'ensemble a clairement été pensé pour protéger son contenu de menus chocs, et pour avoir l'air bien à sa place posé sur votre PS4 ou votre Xbox One, ce qu'il fera à merveille à condition que vous disposiez des modèles noirs. Assurant une bonne prise en main, ce châssis dispose aussi de quatre patins en caoutchouc qui permettent d'éviter les glissades intempestives. Assez épais, ces derniers permettent même d'isoler les vibrations du disque, qui reste du coup très silencieux, même lorsqu'on le pose sur un volume vide qui pourrait faire caisse de résonnance. Grâce à ses mensurations réduites (11 x 88 x 12.8mm) , le P10 est facile à transporter, et se glisse sans problème dans un sac, ou même dans la poche revolver d'un jean.





En ce qui concerne la connectique, sachez que ce disque est fourni avec un câble de 40 cm doté d'un USB 3.2 type A et un micro-USB type B. Dommage, on aurait apprécié trouver une interface avec un USB type C classique du côté du disque dur, cette norme devenant de plus en plus standard de nos jours. Cela aurait évité de multiplier les câbles dans nos tiroirs déjà bien surchargés, mais la marque semble très attachée à ses connectiques type micro-USB type B qu'elle utilise depuis des lustres. Avec un régime de 5400 tr/min, le P10 nous offre un débit théorique de 140Mo/s en lecture et de 130Mo/s en lecture, ce qui en fait clairement un disque performant, surtout dans ce type de format. D'ailleurs, ses performances sur consoles se sont avérées plus que correctes, avec des vitesses supérieures aux disques installés par les constructeurs sur PS4 et Xbox One. Sur PS4, l'installation de Beat Saber est passée de 3"30 min à 3"20 min pour un fichier de 1.35 Go, tandis que sur Xbox One, l'installation de Beyond Eyes nous a pris 3"15 min au lieu de 3"30 min pour un fichier de 1.34 Go. Vous l'avez compris, il est tout à fait possible de jouer sur le WD Black P10, sans remarquer la moindre différence par rapport au stockage d'origine de vos machines, si ce n'est la capacité disponible. En effet, le P10 nous offre 1.80 To disponibles une fois formaté (normal pour un disque de 2 To), ce qui devrait vous permettre de stocker pas mal de jeux. Vendu moins de 120€, le P10 s'avère être un excellent disque dur externe, que vous vouliez améliorer le stockage de votre console, ou qu'il s'agisse simplement de transporter vos données avec vous.



LA NOTE JEUXACTU : 4/5

Les + :

- Bonnes performances

- Tarif abordable

- Look plutôt sympa

Les - :

- Prise microUSB type B

- On aurait apprécié un câble tressé

SSD WD_Black SN750 EK 1 To

Western Digital continue donc sa série SN750 haute performances avec ce tout nouveau produit qui vise à fournir des taux de transferts très élevés, tout en les maintenant dans le temps grâce à une robuste et nouvelle solution de refroidissement. Ce disque se présente donc comme une carte M.2 classique 2280, qui vise une clientèle exigeante de gamers, comme tout le reste des produits Western Digital estampillés WD_Black. Avec son radiateur passif réalisé par la très renommée firme EK Waterblock (bien connue des amateurs de refroidissement liquide), le disque dur nous donne immédiatement l'impression d'un produit de qualité. Usiné en aluminium brossé et d'une teinte noire mate avec des ailettes brillantes, le dissipateur est clairement un plus au niveau du look de l'objet, reste à voir si son efficacité est probante. D'ailleurs, la présence même de cet appendice peut déjà poser problème à certains joueurs puisqu'il rend de facto le disque impossible à monter sur certaines cartes-mères qui proposent des slots M.2 déjà couverts par des dissipateurs. Il faut aussi préciser qu'il s'agit d'un radiateur passif, et qu'il convient donc de le placer dans un endroit plutôt bien aéré pour en tirer toute la quintessence. On ne recommandera donc pas le SN750 disposant du dissipateur à ceux qui assemblent des configurations mini-ITX où chaque centimètre cube est potentiellement rempli. D'ailleurs les disques disposants de systèmes de refroidissement ne rentreront probablement pas dans la future PS5.





Avec des dimensions de 22mm de large et 80mm de long (forcément pour un 2280), le disque utilise une interface PCIe 3.0 X4 et prend en charge le protocole NVMe, tandis que le constructeur nous promet un firmware revu et corrigé. Sous le dissipateur se cachent des puces NAND 3D TLC 64 couches qui offrent 1To de mémoire sur notre version, sachant que des modèles 500 Go et 2 To existent également. Le disque offre des débits de 3470 Mo/s en lecture et 3000 Mo/s en lecture ainsi que 515K et 516K IOPS. En clair, ce SSD boxe dans la catégorie des poids-lourds en ce qui concerne ses performances. Au niveau de sa durée de vie, Western Digital nous promet 600 To écrits et cinq ans de garantie. D'ailleurs, on peut retrouver pas mal d'infos sur le disque en utilisant l'application Windows 10 Western Digital SSD Dashboard. Cette dernière permet de surveiller la température, la durée de vie restante, ou encore d'activer le mode jeu qui désactive le système d'économie d'énergie, afin de profiter de performances maximales sur une période prolongée. Après quelques heures de jeu sur ce fameux profil afin de faire monter la bête en température, on constate que la sonde indique des valeurs autour de 70°, soit moins que les 80° synonymes de baisse des performances. Sur ce point, le dissipateur semble donc remplir son rôle, même si on se doute que son efficacité dépendra grandement du flux d'air de votre machine. Bien sûr, qui dit matériel de pointe dit tarifs élevés, et le SN750 EK ne fait pas exceptions à la règle avec un tarif de 365€ pour notre modèle 1 To.





LA NOTE JEUXACTU : 4/5

Les + :

- Performances de haut vol

- Radiateur signé EK efficace

- L'application Western Digital SSD Dashboard

Les - :

- Cher

- Pas compatible avec toutes les cartes mères