PS5 : un nouveau SSD Western Digital compatible avec la PS5

Western Digital nous dévoile sa nouvelle gamme de SSD ultra-performants à destination des joueurs. La gamme WD_Black intègre désormais trois nouveaux modèles, dont un qui devrait être idéal pour votre PS5. Comme vous le savez, la prochaine console de Sony va intégrer une baie d'expansion afin d'y placer un SSD M.2 PCIE 4.0 qui permettra d'augmenter l'espace de stockage de la machine. Or Western Digital vient justement de dévoiler son tout nouveau disque M.2 SN850. Ce SSD PCIE 4.0 offre des vitesses de lecture/ écriture allant jusqu'à 7000 et 5300 Mo/s (pour le modèle 1To), et trois capacités avec 500 Go, 1To et 2To. Le SN 850 sera disponible avant la fin octobre 2020, avec des tarifs à partir de 139.99€. Une version avec dissipateur thermique arrivera au premier semestre 2021.

Si vous êtes joueurs PC, la firme propose également une carte fille NVMe appelée AN1500. Cette carte dispose d'une des solutions PCIe 3.0 x8 les plus rapides du marché, et intègre deux disques en RAID 0, ce qui permet des vitesses de lecture allant jusqu'à 6500Mo/s et 4100Mo/s en écriture. Cette carte est déjà disponible en version 1,2 et 4 To, à partir de 254.99€.

Enfin, les joueurs sur ordinateur portable pourront se tourner vers le Game Dock D50 qui renferme un SSD ultra-performant avec un connecteur Thunderbolt 3. Équipé d'un système RGB, le D50 est disponible en versions 1 et 2 To à partir de 471.99€.