Test Unrailed! : un Overcooked ferroviaire qui (loco)motive à jouer en coop'

Le Test





Si Unrailed! n'est pas le premier jeu à proposer l'installation d'une voie ferrée, il est en revanche l'un des seuls à nous demander de le faire alors même que la locomotive est déjà sur la voie et qu'elle avance inexorablement ! Dès lors, il s'agit pour le joueur (ou plutôt les joueurs, on va y revenir) de construire et de placer suffisamment rapidement les rails. Pour cela, deux outils majeurs sont à notre disposition : la hache et la pioche qui, en taillant dans les arbres et la roche, permettent à la fois de libérer un passage pour la locomotive et de récolter le bois et le fer nécessaires à la création de nouvelles sections de voie ferrée. Le train est équipé de plusieurs wagons par défaut, les plus basiques d'entre eux étant celui servant à stocker les ressources, celui servant à fabriquer les rails, et la citerne, qui stocke de l'eau pour éviter que la locomotive ne prenne feu. A noter que les joueurs doivent régulièrement transporter un seau d'un point d'eau à cette citerne, sous peine de voir tous leurs efforts partir en fumée. La progression d'un niveau à un autre permet d'obtenir des vis, qu'on peut également ramasser dans des coins perdus de la map ou gagner en remplissant des objectifs secondaires (de type "un seul joueur a le droit de prendre la pioche", "le train ne doit pas brûler", "utiliser moins de 50 tronçons de voie", etc.).







Entre deux niveaux, on peut dépenser ces vis pour acquérir de nouveaux wagons. Un choix réellement stratégique puisque la présence de tel ou tel attelage influera énormément sur le déroulement de la suite de la partie. Le wagon fantôme permet par exemple de passer à travers le train, et évite ainsi aux joueurs de se retrouver bloqués par son passage lorsqu'ils souhaitent accéder à une ressource située de l'autre côté. Un wagon se charge de récolter automatiquement les ressources placées au bord des rails, tandis qu'un autre permet de créer de la dynamite pour faire exploser d'un coup plusieurs blocs de forêt ou de rochers. On notera également la présence d'un wagon ralentisseur et même d'un wagon à bestiaux. Des animaux parcourent en effet les décors, et il devient alors possible de les porter et les ramener jusqu'au train pour obtenir un bonus de force, et donc devenir capables de porter plus de ressources d'un coup.





LE P'TIT TRAIN, S'EN VA DANS LA CAMPAGNE…





Les vis servent également à améliorer les wagons de base, afin d'obtenir une citerne plus grande, un stockage plus étendu, ou une construction de tronçons plus rapide. Histoire de varier encore plus les plaisirs, et d'augmenter la difficulté, des bandits peuvent débouler sur la map pour voler nos ressources ou même déplacer le dernier rail de la voie ferrée. Quelques coups de hache ou de pioche suffisent à en venir à bout, mais les précieuses secondes perdues à se débarrasser de ces importuns peuvent tout à fait nous faire perdre la partie. Le niveau de difficulté est assez élevé, et il faut impérativement optimiser au mieux nos actions pour espérer voir le bout du tunnel. Le mode de jeu principal s'intitule "infini" et permet de passer d'un biome à un autre, via l'achat d'une nouvelle locomotive dans l'écran inter-niveaux. Ainsi, le décor campagnard de base cède dans un premier temps sa place au désert, qui propose des changements essentiellement esthétiques. Les sapins sont remplacés par des palmiers et des cactus, tandis que des chameaux viennent prendre le relais des vaches. Le biome suivant est hivernal et, cette fois, le gameplay se retrouve fortement impacté. Non seulement la couche de neige gêne la visibilité, mais elle ralentit également la vitesse de marche des joueurs, qui ne manqueront pas de pester contre cette poudreuse diabolique. C'est donc avec soulagement qu'on la quitte au bout de quelques niveaux pour le biome Halloween, qui s'avère assez facétieux. L'absence d'étendue d'eau oblige à remplir le seau auprès de geysers, des ennemis peuvent nous transformer en fantômes et donc nous faire perdre du temps, la lave oblige à créer des ponts en fer et non en bois, et il arrive même que l'écran de jeu se penche partiellement ou se retourne totalement, et qu'on doive donc jouer de travers ou la tête en bas. Le biome suivant change encore les règles puisqu'il nous plonge dans un environnement spatial. Il faut alors gérer son niveau d'oxygène, tandis que des jetpacks nous permettent de survoler les zones de vide. Enfin, le dernier biome se déroule sur Mars et ajoute des tourelles ennemies.







LA COOP' MOTIVE