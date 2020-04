Test Shinsekai Into the Depths : Capcom tente le Metroidvania sous-marin, et ça lui va bien

Le Test

Parmi les grands éditeurs ayant développé de nouveaux jeux pour l'Apple Arcade figure Capcom qui, en septembre dernier, a proposé aux fanatiques de la pomme de découvrir Shinsekai : Into the Depths. Six mois plus tard, c'est au tour de la Switch d'accueillir ce Metroidvania assez particulier, puisqu'il se déroule entièrement sous l'eau. Un choix d'environnement audacieux, voire risqué pour des joueurs Nintendo encore traumatisés par le temple de l'eau de Ocarina of Time. Pas de panique, tout va bien se passer !

Le personnage que l'on incarne est un scaphandrier solitaire qui semble vaquer tranquillement à ses occupations en début de partie. Qui est-il ? Où est-il ? Que fait-il ? Pourquoi y a-t-il des carcasses de voitures sous l'eau ? Et d'abord, pourquoi le jeu porte-t-il le nom d'un quartier populaire d'Osaka ? On vous conseille de calmer vos ardeurs et de tempérer votre curiosité, car Shinsekai démarre sans ambages et sans explication de texte. Le titre de Capcom fait le choix d'une narration silencieuse, aucun dialogue ni aucun message (à l'exception de ceux concernant les didacticiels) ne venant éclairer le joueur. Ce procédé a l'avantage de nous faire rentrer immédiatement dans l'action et d'instaurer un certain mystère. Mais honnêtement, on n'aurait pas été contre un minimum d'exposition scénaristique, histoire de mieux appréhender l'univers et les potentiels enjeux en cours. Le jeu pousse le vice jusqu'à ne jamais nommer les différents éléments interactifs.







Qu'il s'agisse des ressources à récolter ou des outils à utiliser, les messages didactiques se contentent de les évoquer à travers des icônes. Ce qui nous donne des explications du type : les "petit dessin A" augmentent votre capacité en "petit dessin B". Même certains éléments du décor affichent des pictogrammes qu'on pourrait presque qualifier de cryptogrammes par moments. Quant aux croquis que l'on peut débloquer et qui semblent raconter une histoire, le propos n'est là encore pas toujours très clair. Au fil des heures et des événements on finit tout de même par comprendre un peu mieux ce qu'il se passe, mais ce sentiment de nager dans le flou n'est pas forcément très agréable. Ce que l'on saisit immédiatement en revanche, c'est que le principal danger provient de formations de glace qui envahissent notre espace vital, et nous poussent à nous enfoncer plus en profondeur dans l'océan. Mais attention aux eaux colorées en rouge, qui indiquent une pression trop grande pour notre scaphandre ! Heureusement, il est possible d'améliorer ce dernier afin de plonger toujours plus bas.

GORGES PROFONDES





Pour cela, il va falloir récolter des ressources dans les décors. Certaines s'obtiennent en creusant dans la roche, d'autres en ramassant des plantes, et d'autres encore en tuant la faune locale. Les déplacements sur le fond marin sont libres, une jauge d'endurance à la Breath of the Wild limite la grimpette sur les parfois abruptes, tandis que les propulseurs de la combinaison permettent de nager librement dans l'eau, au prix d'une consommation d'oxygène. Il est possible de s'équiper de bouteilles supplémentaires, mais ces dernières peuvent se briser si l'on atterrit un peu trop brutalement sur le sol, ou lors des combats avec les créatures marines. C'est là que le système de craft rentre en jeu, puisqu'il permet de fabriquer des réserves d'oxygène supplémentaires, des harpons, des marteaux destinés à la réparation des bouteilles, ou encore des sacoches plus grandes histoire de pouvoir porter plus d'objets et de ressources. Votre lampe frontale est un autre élément de gameplay très important, puisqu'elle permet de révéler la présence d'objets enfouis. En contrepartie, les créatures risque de vous repérer plus facilement et de vous attaquer plus souvent. On vous conseille tout de même de la garder allumée autant que possible, puisque cela multipliera votre récolte de ressources (celles cachées dans la roche, et celles récupérées sur les cadavres des malheureux animaux qui seront venus vous chercher des noises).





Metroidvania oblige, Shinsekai propose son lot de boss, de zones secrètes à dénicher, et d'allers-retours ayant pour but de débloquer, grâce à des nouvelles capacités, des chemins auparavant infranchissables.



Les armes (gaffe, harpon, grappin, arc électrique…) peuvent également être améliorées. Par ailleurs, si l'aventure se vit en solitaire, vous croiserez tout de même assez rapidement la route d'un petit compagnon robotique qui vous aidera à récupérer des objets et ressources. Plus tard, vous mettrez carrément la main sur un véritable sous-marin, qui vous permettra d'évoluer dans des décors plus larges, de débloquer certains passages à l'aide d'une foreuse, de tuer plus facilement certaines créatures, et même de débloquer un système de voyage rapide entre les différentes zones de la carte. Il est possible de quitter le vaisseau à tout moment, en y restant attaché à l'aide d'un cordon qui nous fournit de l'oxygène en continu mais limite nos mouvements, ou en retrouvant toute notre liberté si on le désire. Metroidvania oblige, Shinsekai propose son lot de boss, de zones secrètes à dénicher, et d'allers-retours ayant pour but de débloquer, grâce à des nouvelles capacités, des chemins auparavant infranchissables. L'agréable sentiment de progression associé au genre du Metroidvania se voit ici renforcé par la possibilité (et la nécessité) de s'enfoncer toujours plus profondément dans l'océan, au fil des améliorations de la combinaison. L'ambiance est à la fois relaxante et angoissante, surtout si l'on a tendance à être claustrophobe. Pas parfait pour autant, le jeu souffre de petits soucis d'animations. De temps à autre, on peut voir le personnages "glisser" pour rejoindre une position prédéfinie, certains combats offrent trop de frames d'invincibilité aux monstres qui passent de l'avant-plan au plan du héros, et le balancement en bout de corde du grappin manque clairement de souplesse. Autre défaut de ce Shinsekai : les menus donnant accès à la carte, au craft et à diverses informations manquent de raccourcis et ne sont pas agencés de manière toujours logique. Pas de quoi refuser cette aventure sous-marine fort sympathique !