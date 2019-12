Test Just Dance 2020 : les épisodes se suivent et se ressemblent toujours autant...

Le Test

Fin d’année rime avec température en baisse et journées raccourcies. Mais c’est également la période des fêtes, qui viennent apporter dans nos cœurs le soleil que l’on n’a plus dans le ciel. D’ailleurs, les éditeurs de jeu vidéo n’échappent pas à cette tradition et rivalisent d’ingéniosité pour venir mettre l’ambiance. En véritable spécialiste, Ubisoft garde le rythme et vient célébrer les dix ans de Just Dance, avec un épisode 2020 qui fait le job, mais sans forcément viser plus loin.

Entre la place qu’octroie Ubisoft à son jeu de rythme et l’accueil mitigé des derniers volets, il devient assez difficile de mesurer l’importance de Just Dance dans les plans de l’éditeur. Le titre semble toujours trouver son public, à tel point que la société produise encore cette année une mouture Wii (oui, oui, la console de 2006), mais, ces dernières années, chaque nouvelle sortie témoignait d’un investissement minimal. Il faut, en effet, remonter à la version 2016 pour trouver un épisode capable d’enthousiasmer la rédaction grâce à sa playlist et ses modes de jeu. La principale nouveauté de Just Dance 2020 réside justement dans une sorte d’hommage aux jeux précédents à travers le mode All-Stars. Il s’agit ici de retrouver quelques classiques de la série, sachant que chaque morceau terminé est débloqué pour le mode principal. Parmi eux, des indémodables tels que « Rasputin » de Boney M et « You’re The First, You’re The Last, My Evrything » de Barry White, ou encore des tubes plus récents comme « California Gurls » de Katy Perry et Snoop Dogg, « Starships » de Nicky Minaj et « Chiwawa » de Wanko Ni Mero Mero, ce qui devrait ravir les fans de J-Pop.







En outre, le tout est entrecoupé de séquences animées courtes mais colorées et plutôt mignonnes dans l’ensemble. Néanmoins, en prenant en compte l’ensemble des 40 morceaux disponibles dans le jeu, ceux qui devraient faire l’unanimité demeurent bien trop rares pour assurer une fête non stop. Certes, c’est une question de sensibilité et de génération, mais hormis quelques chansons cultes comme « Just An Illusion » (ici reprise Equinox Stars, formation coutumière des reprises Soul et Funk pour Just Dance), l’ensemble risque de paraître un peu fade auprès de ceux qui recherchent quelque chose d’entraînant et groovy. Il est, cela dit, toujours possible de se tourner vers le service Just Dance Unlimited afin d’accéder à 500 titres supplémentaires, sachant qu’une période d’essai gratuit est disponible pour un mois.

DES PAS PEU ASSURÉES

Côté mode de jeu, Just Dance 2020 se contente globalement du minimum. Outre le mode All Stars, on note le retour bienvenu du mode Kids avec ses chansons et ses chorégraphies adaptées, et la possibilité de défier à nouveau le monde en se connectant à des dizaines d’autres joueurs en simultanée. En outre, la fonction Sweat, grâce à laquelle le jeu estime le nombre de calories brûlées pendant la danse, est à nouveau disponible ; cela en supposant que l’on ne triche pas et que l’on ne se contente pas de secouer son Joy-Con ou son smartphone assis sur le canapé. Car il est toujours possible de faire un score tout à fait correct grâce à cet odieux stratagème. Seulement, si les puristes peuvent naturellement regretter cela, il reste difficile d’imaginer que des gens se réunissent autour de Just Dance pour en rester là. D’autant que les chorégraphies, même si elles se montrent assez inégales en termes de style et d’élégance, sont avant tout censées être simples à reproduire afin que les néophytes puissent s’amuser sans prise de tête. Parallèlement, les plus expérimentés peuvent débloquer des versions alternatives pour certaines danses : il s’agit, dans certain cas, d’une version dite extrême pour ceux qui ont de l’énergie à revendre.







En revanche, on ne trouve pas de nouveauté notable cette année et il faut à nouveau faire l’impasse sur le sympathique mode Showtime qui permettait de créer de petits clips à partir de ses propres performances ; ce choix s’explique certainement par un souci d’homogénéité, la Switch ne disposant à l’heure actuelle d’aucun système de caméra. Ainsi, il paraît difficile de considérer cette édition 2020 comme indispensable, surtout auprès de ceux qui possèdent l’un des volets précédents. Mais avec concept aussi simple qu’efficace, le jeu d’Ubisoft fait toujours le job en animant des rencontre entre amis ou en famille, que l’on soit un gamer confirmé ou complètement étranger au monde du jeu vidéo.