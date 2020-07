Just Dance 2020 : le Gala Virtuel arrive bientôt, la preuve en vidéo

Just Dance 2020 était présent lors du preshow de la conférence Ubisoft Forward d'hier soir, et l'éditeur en a profité pour nous dévoiler un trailer inédit qui annonce l'arrivée d'un nouvel événement dans le jeu. Intitulé Gala Virtuel, il se tiendra donc du 23 juillet au 13 août et permettra aux danseurs de se déhancher sur trois nouveaux titres qui sont Hype (Dizzee Rascal & Calvin Harris), La respuesta (Becky G Feat Maluna) et Crayon (G-Dragon). Mieux, trois rééditions de grands tubes de la série sont aussi au programme avec Barbara Streisand (Duck Sauce), Giddy on up (Laure Bell Bundy) et Mas que nada (Sergio Mendes Feat. The Black Eyed Peas). De plus, une nouvelle playlist encore inconnue devrait également faire son entrée dans le jeu lors de l'événement. Enfin, sachez que des tournois de danse seront organisés afin de motiver les joueurs à squatter leur console pendant l'été.