Test Genshin Impact : l'Action-RPG chinois qui cartonne et qui fout la rage au marché occidental

Le Test

Le soleil se lève à l'est ! Dans l'industrie du jeu vidéo comme ailleurs, l'occident doit affronter des concurrents asiatiques de plus en plus sérieux, au premier rang desquels figure bien entendu la Chine. On se souvient par exemple qu'au mois d'août, le premier trailer de gameplay de Black Myth Wu Kong est venu donner une petite claque au monde entier. Mais il n'y a pas que la Chine qui est en train de se réveiller, la Malaisie est également un pays où émergent de nombreux talents en termes de développement dans le jeu vidéo. On se rappelle aussi de No Straight Roads, façonné par une équipe de 20 personnes à Kuala Lumpur et qui a réussi à se faire remarquer à la fin de l'été. En ce mois d'octobre, c'est désormais Genshin Impact qui fait sensation et emporte l'adhésion de plusieurs millions de joueurs. On y est allé un peu à reculons en raison de l'aspect free-to-play du jeu et du CV quasiment vide du studio miHoYo. Mais finalement on en ressort enchantés !







Quelques heures passées dans Genshin Impact suffisent pour se rendre compte que ce free-to-play a en réalité tout d'un AAA. A commencer par un scénario très correct, qui met en scène deux jumeaux qui voyagent à travers les mondes et se retrouvent séparés par une divinité. Vous incarnez l'un d'entre eux, garçon ou fille, et découvrez le continent de Teyvat, aux prises avec Stormterror, un étrange dragon bleuté. Paimon la petite fée facétieuse vous sert quant à elle de guide et de compagnon de voyage. Les dialogues vous donnent régulièrement le choix de vous moquer d'elle, et on peut noter d'emblée deux choses frappantes pour un jeu gratuit : l'écriture s'avère globalement de qualité et les dialogues des missions les plus importantes sont entièrement doublés (en chinois, japonais, coréen ou anglais). La traduction française intégrale répond à l'appel, alors même que l'aventure nous laisse ramasser de nombreux livres, qui contiennent des pages et des pages de texte (leur lecture reste entièrement facultative, pas de panique). D'une manière générale, la finition est absolument exemplaire et le jeu s'avère extrêmement propre. Nous n'avons pas rencontré un seul bug, alors même que certains hits provenant d'éditeurs reconnus sortent dans un état lamentable et nécessitent l'application de plusieurs patchs.







Du côté des graphismes, on est là encore très loin du "gatcha chinois free-to-play" moyen, surtout sur la version PC (sachant que le jeu est également disponible sur PS4, iOS et Android). La direction artistique nous offre des personnages à l'esthétique manga classique mais plaisante, des scènes cinématiques de meilleure qualité que certains animés, des effets spéciaux et de lumière convaincants, ainsi qu'un monde ouvert bucolique qui, lorsqu'on se pose quelques instants sur un surplomb au coucher du soleil, nous plongerait presque dans un film de Miyazaki. Cela étant, le jeu rappelle surtout Zelda Breath of The Wild (jusqu'aux Brutocollinus qui sont clairement inspirés des Bokoblins), dont il reprend par ailleurs certaines mécaniques iconiques (escalade basée sur l'endurance et cuisine de divers plats revigorants). Ce n'est pas la seule influence de Genshin Impact, qui n'hésite vraiment pas à piocher à droite à gauche. Les blobs semblent tout droit sortis d'un Dragon Quest, certaines situations et musiques évoquent les Final Fantasy et, bien que n'étant pas massivement multijoueurs, le jeu possède une structure semblable à celle de bien des MMO.





FINAL QUEST BREATH OF THE WILD ONLINE





Si ces emprunts réduisent l'impression de nouveauté, il faut en revanche reconnaître que le jeu ne manque pas de fonctionnalités. En plus de la cuisine et de l'escalade déjà évoquées, on notera la présence d'un cycle jour/nuit, de la possibilité de passer le temps pour accéder à certaines missions nocturnes, d'un cycle météorologique, d'événements plus ou moins aléatoires dans le monde ouvert, d'une vue élémentaire (façon "vision détective" pour suivre des traces ou mieux comprendre les faiblesses d'un ennemi), de statistiques d'armes très détaillées, de donjons à parcourir seul ou à quatre joueurs, de quêtes scénarisées, de quêtes journalières, d'expéditions "hors-gameplay" pour occuper les personnages que l'on ne retient pas dans notre équipe du moment, ou encore d'une fonction de vol plané. Mais la mécanique la plus intéressante et la plus importante provient du système de combat, qui fait la part belle aux réactions élémentaires. Les attaques des ennemis et des héros peuvent faire appel à sept éléments différents (feu, électricité, eau, froid, flore, roche, vent), ce qui crée des combinaisons positives ou négatives lorsqu'ils rentrent en contact les uns avec les autres. Sachant que notre équipe contient quatre héros, on a tout intérêt à diversifier leur nature et à zapper régulièrement de l'un à l'autre pour mettre à profit leurs spécificités. On pourra par exemple utiliser un héros "Pyro" pour faire fondre le bouclier de glace d'un ennemi, passer sur un héros "Anémo" pour le pousser d'un coup de vent dans une étendue d'eau, puis utiliser un personnage "Cryo" ou "Electro" pour geler ou électrocuter le pauvre bougre désormais trempé. Les combinaisons de ce type décuplent réellement les dégâts, et procurent un aspect tactique d'autant plus important qu'il faut faire attention à ne pas être victime soi-même d'une réaction élémentaire délétère. Les attaques se répartissent par ailleurs entre coup de base, coup chargé, coup spécial et coup ultime, les deux derniers étant tributaires d'un temps de recharge.





GATCHA IMPACT ?