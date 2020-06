Test MSI Vigor GK 50 Low Profile : un clavier mécanique compact au très bon rapport qualité / prix 

Le Test

Nous avons pu essayer le tout nouveau clavier MSI Vigor GK 50 Low Profile, un nom qui évoque comme souvent une photocopieuse, sachez qu’il s’agit là d’un clavier mécanique particulièrement bien fini et au tarif raisonnable. Mieux, avec des dimensions réduites, ce dernier ne devrait ni encombrer votre bureau, ni gêner les joueurs nomades qui aiment pouvoir balader leur propre matos un peu partout. Un vrai choix de raison ? C’est ce que nous allons voir dans ce test.

Emballé dans une boîte MSI on ne peut plus classique, le GK 50 ne dispose pas non plus d’un bundle particulièrement affriolant, puisqu’au déballage, on retrouve la bête, une petite pince pour déclipser les touches, ainsi que deux boutons en rab. La marque nous fournit donc des doublons pour CTRL gauche et ALT, mais avec une légère différence. En effet, ces touches supplémentaires sont convexes, alors que le clavier ne propose que des boutons de forme concave. Bref, un petit bonus qui ne devrait pas vous changer la vie, mais qui séduira peut-être une certaine frange de la clientèle. D’emblée, le GK50 nous séduit avec une impression de qualité. Avec 710 grammes sur la balance, le châssis est assez lourd pour ne pas bouger sur le bureau, et bien que ce dernier soit en plastique, la plaque qui soutient les switches est tout de même en aluminium brossé. L’ensemble est donc diablement rigide et respire la qualité. L’autre surprise, c’est l’aspect compact du clavier. Avec 435 x 141 x 34 cm de dimension, le GK50 offre un encombrement très limité, et fait partie des claviers complets (avec un pavé numérique) les plus compacts.





RGB LIFE



Visuellement, le dernier-né de chez MSI affiche un look très épuré, avec pour seule fioriture le logo MSI Gaming (le dragon) gravé au laser au dessus des flèches directionnelles, l'ensemble étant habillé de gris et de noir. Pas de chichi ici, car aucune touche multimédia n’est présente, la firme ayant décidé de faire des économies sur ce poste. Les fonctionnalités restent présentes, mais sous la forme de nombreux raccourcis-clavier auxquels on a accès via la touche MSI Gaming spécifique (celle ornée du dragon). Ce bouton permet également de gérer les nombreux paramètres RGB disponibles, et ce, sans devoir passer par le logiciel Dragon Center. On va pouvoir opter entre différents modes d’éclairage, différentes couleurs, et plusieurs niveaux d’intensité lumineuse. Les amateurs de RGB vont pouvoir s’en donner à coeur joie, puisque chaque touche dispose d’un éclairage indépendant, tout comme les petites lumières qui signalent l’activation des fonction Maj Lock, Num Lock et Gaming. Commune à la quasi-totalité des claviers dédiés au jeu vidéo, la fonction gaming va désactiver la touche Windows, afin d’éviter un retour sur votre bureau en pleine partie si vos gros doigts ont raté Ctrl ou Alt.



SOBRE OU SPARTIATE ?



Malgré son côté spartiate, ce GK50 ne dénotera pas sur un bureau professionnel, car une fois le RBG mis en monochrome, il s’avère particulièrement sobre, surtout en comparaison avec le look de certains produits de la concurrence. L’autre avantage du Low Profile, c’est que les touches du clavier offrent un design bien plus plat. En somme, on se rapproche au maximum du toucher des claviers chiclets qu’on peut trouver sur les ordinateurs portables, mais en mécanique. Le secret de cette compacité se trouve dans les switches Kailh LP White. Ces interrupteurs possèdent une distance totale de 3mm, et une distance d’actuation de seulement 1,5mm. Ceci se traduit par une bien meilleure réactivité en jeu, ce qui est particulièrement agréable sur les titres compétitifs. On apprécie également cette qualité en utilisation bureautique pour taper un texte. Attention, si la plupart des gamers favorisent des switch linéaires (la même résistance sur toute la course de la touche), ces Kailh LP White sont clicky, ce qui veut dire qu’on sent clairement un petit clic mécanique lorsque la frappe a été prise en compte. Certains adorent, d’autres détestent, mais il s’agit-là d’une affaire de goût. La seule chose à prendre en compte, c’est que tout ceci rend le clavier nettement plus bruyant qu’un concurrent doté de switches linéaires (genre MX Red). Ainsi, le Corsair K70 Mk2 Low Profile qui dispose des switches MX Red LP se montrera largement plus silencieux à l’usage, même si son tarif n’a rien à voir.





Car oui, le manque de touches multimédia, de pass-through USB ou de fioritures, comme un système permettant de faire sortir le câble où l’on veut, se ressent sur le ticket de caisse. Disponible entre 90 et 100€ en fonction des offres, ce GK50 s’avère extrêmement bien positionné au niveau tarifaire. Si on regrette l’absence de touches supplémentaires, on se consolera tout de même avec le câble tressé de bonne facture, et une prise USB en or plaqué, ce qui devrait faire plaisir aux perfectionnistes. Malgré l’absence de touches dédiées aux macros, il sera toutefois possible d’en réaliser via le logiciel Dragon Center de chez MSI. Toujours aussi clair et facile d’utilisation, ce dernier fait partie des meilleurs disponibles à égalité avec ROG Armoury ou encore le Steelseries Engine. Via ce software, on pourra personnaliser intégralement l’éclairage RGB, et même charger différents profils de jeu dans le clavier, ce qui est particulièrement pratique pour les compétiteurs. Enfin, il faut mentionner les six pads antidérapants en caoutchouc qui évitent que le clavier ne glisse, quelle que soit la surface sur lequel on le pose.

FICHE TECHNIQUE :

Tarif : entre 90 et 100€

Poids : 700 g

Dimensions : 435 x 141 x 34 mm

Type : AZERTY

Switches : Kailh LP White (garantis 50 millions de pressions)

Câble : 1,8m tressé avec connecteur plaqué or

Anti-ghosting : complets