MSI : quatre nouveaux ecrans gaming dévoilés au CES 2020, des modèles assez curieux !

MSI a profité du CES 2020 de Las Vegas pour dévoiler toute une flopée de nouveaux écrans PC Gaming qui rejoignent la gamme Optix, et certains modèles sont plutôt curieux avec des fonctionnalités inattendues. Ce sont plus précisément quatre nouvelles références qui ont été dévoilées lors du salon américain.

Optix MEG381CQR

Ce nouvel écran incurvé offre une diagonale de 38" et une dalle IPS 21:9 d'une résolution de 3840 x 1600 (UWQHD+) capable d'un taux de rafraîchissement de 144Hz et 1ms de temps de réponse. Disposant d'un système d'éclairage RGB sur son bord inférieur, cet écran dispose surtout d'une seconde dalle OLED (de petite taille) qui affiche certaines informations relatives au jeu ou à votre PC. Baptisé "interface HMI" (Human Machine Interface), ce système était déjà présent sur certains modèles de cartes graphiques de chez MSI. Le constructeur semble donc avoir décidé de coller ces petits écrans sur de nouveaux périphériques.

Optix MEG342CQR

MSI continue avec les écrans incurvés, mais celui-ci est particulier, car il offre une courbure de 1000R, ce qui est exactement la même que celle de vos yeux. En théorie, ceci permettra de plus longues sessions de jeu, tout en réduisant drastiquement la fatigue oculaire. D'un point de vue technique, sorti de cette courbure spécifique, il s'agit d'un écran plutôt classique. On profite d'une dalle VA 34" UWQHD (3440 x 1440) capable d'un taux de rafraîchissement de 144Hz et d'un temps de réponse de 1ms.

Optix MAG251RX

Plus classique, ce nouvel écran rassemble nombre de critères qui vont faire tourner la tête des joueurs chevronnés. Avec sa dalle IPS de 24.5" 1080p, cet écran grimpe à 240Hz et embarque la puce Nvidia pour le G-Sync. Mieux, pour une image toujours plus belle, cette nouvelle réfrérence est certifiée HDR 400 par VESA. Bref, un choix de raison pour ceux qui veulent booster les performances dans les jeux compétitifs.

Optix MAG161

Après une première version présentée en fin d'année, MSI dévoile la nouvelle version de son écran gaming portable. Avec un poids de 900g et une épaisseur de 5.1mm, le MAG161 devrait faire le bonheur des joueurs nomades avec sa fréquence qui monte jusqu'à 240Hz. L'écran offre une diagonale de 15.6" en 1080p et une dalle IPS de qualité.