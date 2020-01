MSI : les nouveaux GE66 Raider et GS66 Stealth annoncés au CES !

MSI a profité du CES 2020 de Las Vegas afin de dévoiler ses nouveaux ordinateurs portables gamer, le GS66 Stealth et le GE66 Raider dont le design a grandement évolué cette année, avec du RGB sur le châssis ! Bien connu des joueurs adeptes de portabilité, le GS66 Stealth adopte toujours des dimensions réduites, une finesse qui le rend facile à transporter, mais aussi une robe noir mat hyper sobre qui tranche radicalement avec des designs agressifs habituellement choisis par MSI pour ses machines. Avec un solide système de refroidissement à 3 ventilateurs, une batterie 99.9Whr (le maximum autorisé pour prendre l'avion) et un écran gaming 300Hz en option, le Stealth devrait encore une fois faire partie des références au niveau des portables gaming qui cachent bien leur jeu.

Un peu plus voyant, le GS66 Raider adepte cette année un châssis aux dimensions réduites, disposant d'un rétroéclairage RGB Aurora panoramique. Oui, il est désormais possible de faire clignoter votre bécane afin qu'elle s'accorde parfaitement avec le reste de vos périphériques gaming. On retrouve dans cette machine la même batterie 99.9Whr et l'écran 300Hz qui sont disponibles sur le GS66 Stealth, mais dans un emballage un peu plus fun. Cette nouvelle génération du Raider sera, en effet, disponible dans une version limitée arborant un design réalisé par l'artiste Collie Werts (connue pour avoir travaillé sur des productions comme Star Wars, Transformers, Iron Man, etc...)