Test Chrono Cross The Radical Dreamers Edition : un remaster sans réelle ambition

Le Test

C'est en novembre 1999 que Chrono Cross fait son apparition au Japon, et en août 2000 que le jeu sort aux États-Unis. Et l'Europe dans tout ça ? Rien, nada, que tchi, que dalle ! Jusqu'à aujourd'hui il était en effet impossible de profiter légalement de cette aventure pourtant culte, et encore moins en français. Cette énorme lacune est enfin comblée grâce The Radical Dreamers Edition, un remaster qui porte cet antique JRPG PlayStation sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Voilà une très bonne nouvelle, qui s'accompagne tout de même de quelques zones d'ombre.

Alors que le jeune Serge est en plein rendez-vous semi-galant avec Lena sur la plage qui borde leur village natal, il perd soudainement conscience puis reprend ses esprits seul, au même endroit. C'est du moins ce qu'il croit dans un premier temps, mais le retour au village va vite soulever de sérieuses questions. Non seulement Lena ne le reconnaît pas, mais elle lui apprend en plus que le Serge qu'il prétend être est décédé dix ans plus tôt à l'âge de sept ans. Ce point de départ est celui d'une aventure culte, qui joue avec les dimensions parallèles tout comme son fameux prédécesseur Chrono Trigger jouait avec le temps. Chrono Cross est un jeu de rôle japonais doté d'un scénario riche, rempli de personnages attachants (notamment les nombreux héros jouables), qui se déroule dans un univers fantastique (dans les deux sens du terme), et qui propose quelques choix importants menant à de multiples fins. Toutes ses qualités sont bien entendu intactes dans ce remaster, que l'on accueille avec d'autant plus de plaisir que l'aventure n'était encore jamais sortie en Europe. Il est donc enfin possible d'en profiter légalement, et en français qui plus est !









Les améliorations visuelles de ce remaster sont de toute façon assez timides et décevantes. Les modèles de personnages ont été retravaillés avec des textures plus détaillées, certes, mais ils restent toujours aussi peu polygonés. Quant aux fonds 2D autrefois pixelisés, ils ont manifestement été passés à la moulinette de l'intelligence artificielle...

Ce n'est pas là le seul atout de cette édition qui, comme son nom l'indique, comprend également Radical Dreamers. Jusqu'à aujourd'hui, cette aventure essentiellement textuelle dédiée à l'univers des Chrono n'était disponible qu'au Japon sur Satellaview, un périphérique satellitaire dédié à la Super NES. Autant dire que pas grand-monde n'avait encore eu l'occasion d'en profiter par chez nous. Et nous ne savions pas ce que nous manquions ! Cette section inédite, qui reprend (avec un twist) des personnages et des situations du jeu principal, nous a en effet réellement emballés. Sa structure rappelle les parties de jeux de rôle sur table d'antan, le système de points de vie caché derrière de simples phrases est très malin, la durée de vie s'étend de quatre à douze heures selon le nombre de fins que l'on cherche à atteindre, et la traduction française est dignes des plus grandes louanges. Elle ose le passé simple ("je me défendis", "nous arrivâmes"…) et propose des tournures de phrases et un vocabulaire bien plus recherchés que la moyenne des productions vidéoludiques actuelles.





REMASTER OLD SCHOOL





Mais revenons à l'aventure principale, dont le système de combats doit également être salué. Il se compose avant tout d'attaques réparties en trois niveaux (faible, fort, et redoutable), dont les chances de succès sont inversement proportionnelles à leur puissance. Mais le pourcentage de réussite, qui est clairement affiché à l'écran, augmente pour tous les niveaux après chaque coup porté. La technique de base consiste donc à commencer par une attaque faible afin d'augmenter les chances de réussite des coups plus puissants, mais parfois il peut aussi être payant de tenter de placer directement un gros coup. Ce n'est pas tout, car le jeu propose aussi un système d'éléments, qui correspondent à la fois à des sorts utilisables une seule fois par combat et à des consommables dont l'utilisation n'est limitée que par leur quantité. Ces éléments peuvent être de différentes couleurs, ce qui a une importance cruciale puisqu'une jauge appelée Effet de champ et divisée en trois sections permet, si l'on joue finement, de décupler la puissance des attaques. En effet, lorsqu'un ennemi ou un allié utilise un élément, une des sections prend la couleur correspondante. Et si l'on arrive à remplir la jauge d'une seule et même teinte, l'efficacité du groupe d'éléments de cette couleur augmente alors sensiblement. De plus, chaque personnage possède également une couleur "innée" et se révèle plus faible face aux attaques de la couleur opposée. Il est donc important d'avoir des éléments de chaque couleur avec soi, et d'en faire un usage tactique afin de maximiser l'efficacité de nos coups.





BON FOND, MAIS PETITE FORME