Terminator Resistance : un upgrade PS5 de prévu, de la 4K en 60fps annoncée !

Cela fait un an, jour pour jour, qu'est sorti Terminator Resistance sur PC, PS4 et Xbox One et soyons honnête, le jeu n'a pas vraiment fait sensation (11/20 dans nos colonnes). Malgré cet échec critique, les développeurs de Reef Entertainment n'ont pas baissé les bras et ont travaillé pour nous proposer dès l'année prochaine une version PS5 qui profitera bien évidemment des performances de la nouvelle console de Sony pour se mettre à niveau. Cela signifie que le jeu profitera d'un affichage en 4K et du sacro-saint 60fps, avec une amélioration dans les éclairages, les ombres, etc. Sans oublier des temps de chargement plus rapides et l'arrivée de nouvelles sensations grâce à la DualSense et ses retours haptiques + gâchettes adaptatives. La sortie sur PS5 de Terminator Resistance est attendue pour le 26 mars 2021 aussi bien en version digitale qu'en achat physique, c'est-à-dire en boîte.





Prepare for an upgrade 🦾



We’re pleased to announce that TERMINATOR: RESISTANCE - ENHANCED will be coming to PlayStation 5 on March 26th, 2021!



This version of the game will feature a range of graphical improvements as well as additional content, including… [1/6] pic.twitter.com/Fr4zywxRHK — Reef Entertainment (@Reef_Games) 16 décembre 2020