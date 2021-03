Tekken 4 & Tekken Tag Tournament : les bandes-son au format vinyle à l'été 2021

Les adaptations des musiques et autres bandes-son de jeux vidéo au format vinyle se multiplient et c'est désormais au tour de Tekken 4 et de Tekken Tag Tournament de bénéficier de profiter de cet engouement pour voir ses musiques débarquer sur disques microsillon. C'est l'éditeur Just For Games qui nous le fait savoir, précisant que c'est le 13 août prochain qu'il sera possible de mettre la main dessus. Chaque vinyle sera vendu dans une pochette Gatefold deluxe, illustrée d'artworks de l'illustrateur Samuel Donato (aussi connu sous le nom de aka DXSinfinite), tandis que la tracklist a été établies par Ryan Hart, quatre fois détenteur du record mondial Guinness, champion du monde multi-jeux et légende de la communauté des jeux de combat (Norman Genius en PLS).









TEKKEN 4 tracklist

Disque 1

Face A

A Fist For A Fist

Acid Timpani

Bit Crusher

Gym Didgerhythm

Ending Yoshimitsu





Face B

Jet

Mob

The Strongest Iron Arena

Ending Hwoarang

Ending Lei

Ending Steve

Nothingness

Draw the Waveform

Ending Kazuya

Ending Marduk





Disque 2

Face A

Authentic Sky

Fear

Kitsch

Quadra

Quadra – Introduction

Lights

Wirepuller Appearance

Ending Julia

Ending Combot





Face B

The Inner Shrine

Touch and Go

Ending Christie

Ending Lee

Ending Panda

Ending Xiaoyu

Fetus (Prologue)

Ending Heihachi

Ending Jin

Ending Kuma

Quant à Tekken Tag Tournament, la soundtrack est un melting-pot de musiques électroniques expérimentales créées par des vétérans de Namco ayant oeuvré sur Katamari Damacy, Ridge Racer, Ace Combat, SoulCalibur etc. L'ensemble arrivera dans un coffret triple LP dont l'illustration a été réalisée là aussi par Samuel Donato aka DXSinfinite. Idem, c'est Ryan Hart, le champion de Tekken qui a assuré le choix des pistes, tandis que la bande-son a été spécialement remastérisée par Joe Caithness et sera pressée sur des vinyles noirs de 180g logés dans une pochette gatefold deluxe.













TEKKEN TAG TOURNAMENT tracklist





Disque 1

Face A

Opening Movie (PlayStation2 version)

Character Select (PlayStation2 version)

Embu (PlayStation2 version)

Paul Stage (PlayStation2 version)

King Stage (PlayStation2 version)

Jin Stage (PlayStation2 version)

Hwoarang Stage (PlayStation2 version)





Face B

Law Stage (PlayStation2 version)

Lei Stage (PlayStation2 version)

Nina Stage (PlayStation2 version)

Xiaoyu Stage (PlayStation2 version)

Spare (PlayStation2 version)

Miss (PlayStation2 version)

Strike (PlayStation2 version)

Yoshimitsu Stage (PlayStation2 version)





Disque 2

Face A

School Stage (PlayStation2 version)

Heihachi (PlayStation2 version)

Ogre Stage (PlayStation2 version)

Unknown (PlayStation2 version)

Name Entry (PlayStation2 version)

Staff Roll (PlayStation2 version)





Face B

Continue (Arcade version)

Continue (PlayStation version)

Eddy Stage (PlayStation2 version)

Ending Replay (PlayStation2 version)

Unknown Movie (PlayStation2 version)

Attract (Arcade version)

Character Select (Arcade version)

Eddy Stage (Arcade version)

Paul Stage (Arcade version)

King Stage (Arcade version)





Disque 3

Face A

Jin Stage (Arcade version)

Jingle 1(Rannyuu) (Arcade version)

Jingle 1(Rannyuu) (PlayStation2 version)

Jingle 2(Join) (Arcade version)

Jingle 2(Join) (PlayStation2 version)

Hwoarang Stage (Arcade version)

Law Stage (Arcade version)

Lei Stage (Arcade version)

Nina Stage (Arcade version)

Xiaoyu Stage (Arcade version)





Face B

Heihachi Stage (Arcade version)

Yoshimitsu Stage (Arcade version)

School Stage (Arcade version)

Ogre Stage (Arcade version)

Unknown (Arcade version)

Name Entry (Arcade version)

Staff Roll (Arcade version)