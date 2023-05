Sword of the Sea : des paysages ondoyants dans le nouveau jeu des créateurs d'Abzû, exclu PS5

Si vous avez été séduit par la patte artistique de NEVA, le nouveau titre de Nomada Studio, les créateurs de GRIS, alors vous risquez de tomber amoureux de Sword of the Sea, l'autre jeu indé qui a fait sensation lors du PlayStation Showcase du 24 mai 2023. Il s'agit de la nouvelle production des studios Giant Squis, mondialement connus pour Abzû, chef d'oeuvre maritime sorti en 2016 sur PC, PS4 et Xbox One. Deux ans après The Pathless, les développeurs nous présentent donc leur nouveau projet, et qui s'avère être leur projet le plus ambitieux. Comme on peut le voir dans le trailer, on va contrôler un personnage mystique qui se déplace sur un hoversword, mélange entre snowboard, un skateboard et un hoverboard. D'ailleurs, le jeu reprend l'esprit des jeux de skate et de snowboard, mais injecté dans un jeu d'aventure et dans un monde onirique peuplé de créatures étranges. Le mélange est inédit et donne lieu à quelque chose d'assez unique en son genre.Pour ce qui est de l'histoire, le joueur va incarner Wraith, qui a été ramené à la vie dans un monde ravagé et en ruines et sa mission est d'explorer ce monde submergé pour trouver le moyen de lui redonner sa superbe d'antan. Tombes englouties, épaves mystérieuses et champs de bataille pétrifiés, tels sont les décors dans lesquels on va évoluer, au milieu de bancs de poissons et autres créatures maritimes et célestes. Il y a également des ennemis, des Léviathans qui ne vous voudront pas que du bien.



Sword of the Sea est une exclusivité PS5 et pour le moment, il n'y a aucune date de sortie.