SuperHOT VR : le jeu a généré 2 millions de dollars la semaine dernière !

Incontournable parmi l'offre de jeux en réalité virtuelle grâce à son concept unique, SuperHOT continue de cartonner pendant les fêtes de fin d'année, avec des recettes incroyables en cette semaine de Noël. Comme l'indique le directeur de projets Callum Undervood, le jeu de SuperHOT Team a généré plus de 2 millions de dollars de recettes sur toutes les plateformes, et ce, sur la seule semaine de Noël, sachant que le jeu est actuellement soldé à 15.63€ sur Steam. En mai dernier, le jeu affichait 800 000 exemplaires vendus (contre 1.5 millions pour la version classique), ce qui nous laisse penser qu'il pourrait bien avoir franchi la barre du million, officiellement franchie par un seul jeu VR : Beat Saber.

SUPERHOT VR has grossed over 2 million dollars on all platforms in the past 7 days alone. Thank you players!! 🎂🥳 pic.twitter.com/jkTINcGH4f