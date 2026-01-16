Suite au bide commercial de Metal Slug Tactics, le studio français Leikir met la clef sous la porte

La nouvelle est passée presque inaperçue, noyée dans un communiqué financier aux accents rassurants, mais peut-être pas pour tout le monde. En effet, à l’occasion de la présentation de ses résultats trimestriels, Pullup Entertainment (anciennement Focus Home Interactive) a annoncé la fermeture de Leikir Studio, le développeur parisien à l’origine de Metal Slug Tactics. Une décision formulée en quelques lignes dans le communiqué et qui met un terme à une collaboration entamée à peine quatre ans plus tôt. Il faut dire que le jeu Metal Slug Tactics n'a intéressé personne, ni la presse, ni les joueurs, à tel point que le jeu est sorti dans l'indifférence totale...









Racheté début 2022, Leikir Studio avait rejoint un groupe en pleine expansion, désireux de consolider ses forces créatives internes. Le studio d’Ivry-sur-Seine, alors composé d’une vingtaine de développeurs, travaillait déjà sur Metal Slug Tactics, relecture tactique et ambitieuse (pour ne pas dire casse-gueule) d’une licence culte. Initialement attendu pour 2022, le jeu n’est finalement sorti qu’en novembre 2024, dans une relative indifférence commerciale, malgré un accueil critique globalement bienveillant (53 000 copies vendues sur Steam selon Gamalytic). Avant cela, Leikir s’était illustré avec Isbarah, Wondershot, Rogue Lords (en collaboration avec Nacon) ou encore Synergy, jeu de gestion singulier publié avec Goblinz. Un parcours modeste mais cohérent avec ses envies et sa passion, et peut-être sans doute en décalage avec ce qui fonctionne sur le marché du jeu vidéo, pourtant si vaste.









La disparition de Leikir intervient dans un contexte à double lecture. D’un côté, Pullup Entertainment enregistre un chiffre d’affaires de 64,8 millions d’euros sur le troisième trimestre 2025/26, en recul de 36% par rapport à l’année précédente. Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires atteint 197,4 millions d’euros, soit une baisse de 41% par rapport aux neuf mois de l’exercice 2024/25, qui avaient bénéficié de l’effet exceptionnel de Warhammer 40 000 Space Marine 2. Mais dans le même temps, Pullup souligne avoir déjà dépassé son précédent record historique de 194,1 millions d’euros, établi sur l’ensemble de l’année fiscale 2022/23, en seulement neuf mois et hors exercice exceptionnel. Autrement dit, la baisse actuelle s’explique avant tout par un effet de comparaison, non par un affaiblissement structurel du groupe.





Dans le détail, le chiffre d’affaires lié aux lancements sur le troisième trimestre s’élève à 20,1 millions d’euros, porté par Absolum et Marvel Cosmic Invasion, ainsi que par la poursuite des ventes de RoadCraft et Train Sim World 6. Mais c’est surtout le back-catalogue qui retient l’attention : en hausse de 41% sur le trimestre, il atteint 137,1 millions d’euros sur neuf mois, un niveau record, en progression de 43% sur un an. Il représente désormais 69% du chiffre d’affaires total du groupe, signe assumé d’une stratégie axée sur la récurrence, la valorisation long terme des licences et le développement d’opérations live destinées à engager les joueurs dans la durée. Pullup ne s’en cache pas : le groupe se porte bien, et anticipe même un exercice 2025/26 record, avec une croissance attendue de son EBIT ajusté sur les exercices suivants.





C’est précisément ce contraste qui interroge. Dans un communiqué diffusé sur Boursorama, Pullup justifie la fermeture de Leikir Studio par une formule désormais familière : « Le groupe adapte régulièrement son organisation et son portefeuille afin de se concentrer sur les projets à plus fort potentiel. » De quoi acter la disparition du studio sans évoquer ni Metal Slug Tactics, ni les équipes concernées, ni les difficultés rencontrées. La fermeture de Leikir Studio, qui fait suite à celle de Streum On Studio, rappelle que même intégrés à des groupes financièrement solides, les studios restent des variables d’ajustement. À moins de porter une licence ultra-rentable ou de s’inscrire clairement dans une logique de rendement à long terme, la stabilité demeure fragile. Après, vouloir faire de Metal Slug un Tactical-RPG sur grille, c'était aussi un pari hautement risqué, pour ne pas dire hors-sol, il faut bien l'admettre...



