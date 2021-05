Subnautica Below Zero : un trailer en 4K pour montrer les spécificités de la version PS5

Subnautica : Below Zero a profité du State of Play d'hier soir pour s'afficher dans un nouveau trailer généreusement offert par Unknown Worlds. Sculptée en 4K, la séquence permet de rappeler que cette suite se déroulera dans une autre zone de la planète 4546B. Tout en survivant dans un milieu hostile, le joueur devra comprendre pourquoi Alterra et ses scientifiques ont subitement quitté les lieux. Encore une fois, il faudra récupérer tout un tas de ressources pour c onstruire des habitats sophistiqués et fabriquer du matériel pour, entre autres, faire face à des créatures pas forcément bienveillantes.



Bien évidemment, la vidéo s'attarde également sur l'utilité de la DualSense. " Grâce au retour haptique, vous profiterez d’indices visuels et audio lors de moments décisifs du jeu ou lorsque vous utiliserez des outils ou des véhicules", nous explique-t-on notamment. Subnautica : Below Zero est attendu pour le 14 mai prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, PS4 et donc PS5.