Star Wars The Old Republic : neuf ans plus tard, le MMORPG est enfin disponible sur Steam

Disponible depuis 2011, le MMORPG Star Wars : The Old Republic est enfin disponible sur Steam. C'est en effet ce qu'annonce Electronic Arts via un communiqué officiel, en garantissant le cross-play et le cross-save. " Si vous décidez de jouer à The Old Republic depuis Steam plutôt que sur le programme de démarrage SWTOR, votre progression sera conservée après le changement, et inversement si vous passez de Steam au lanceur", est-il mentionné. Les fameuses cartes à échanger figurent également au programme, Star Wars : The Old Republic en ayant huit basées sur des personnages tels que Dark Malgus, Satele Shan, ou encore HK-55. A noter que l'on peut aussi acheter et vendre les cartes à échanger, les émoticônes et les arrière-plans sur le magasin Steam.



En revanche, pas de Succès pour le moment : plus d'une centaine seront ajoutés dans une mise à jour qui sera déployée plus tard. L'éditeur américain promet qu'ils seront exactement les mêmes que ceux proposés jusqu'à maintenant, et qu'ils seront rétroactifs. " Si vous avez déjà débloqué 47 succès en jeu, par exemple, ces mêmes succès seront débloqués sur Steam lorsque vous lancerez SWTOR pour la première fois", nous confirme-t-on. Enfin, n'oublions pas que les différentes formules d'abonnement sont aussi accessibles via Steam.