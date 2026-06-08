Spyro sera de retour en 2027 dans un épisode flambant neuf avec plus de voltige, 1er trailer !

L'une des belles surprises du Xbox Games Showcase 2026, c'était l'annonce du retour de Spyro, qui fait enfin son grand retour avec un tout nouvel épisode entièrement inédit. Après des années de silence depuis la trilogie remasterisée, le petit dragon violet revient dans Spyro A Realm Beyond, un nouvel opus développé par le studio Toys for Bob, qui a présenté le jeu comme la première véritable suite originale depuis près de 20 ans. Les développeurs ont expliqué vouloir faire évoluer profondément la formule, puisque Spyro ne sera plus seulement un héros terrestre qui bondit de plateforme en plateforme, il pourra désormais exploiter pleinement ses capacités de vol. « Nous avons élargi son envergure pour qu’il soit beaucoup plus performant en vol », explique Paul Yan, directeur du studio Toys for Bob.









Ce changement n’est pas qu’un simple ajout de gameplay, il redéfinit entièrement la structure du jeu, puisque les joueurs pourront traverser de vastes environnements conçus spécifiquement autour de cette liberté de mouvement dans Spyro A Realm Beyond. Le studio indique avoir dû tester de nombreuses approches pour trouver le bon équilibre entre sensation de puissance et contrôle précis, afin de rendre le vol à la fois fluide et “physique”. Forcément, avec cette nouvelle mécanique bien différente des précédents jeux Spyro, la construction du monde a été chamboulé, et il faudra s'attendre à un ensemble de régions interconnectées, plus verticales aussi, où le ciel sera aussi important que le sol.

Prévu pour le printemps 2027, le jeu sortira sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. D'ici là, on aura droit à une présentation du gameplay on imagine...















