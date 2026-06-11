Son of Thanjai : l'Inde développe son Ghost of Tsushima, première vidéo !

Si les dernières années ont surtout mis en avant la montée en puissance de la Chine et de la Corée dans le jeu vidéo, l’Inde commence elle aussi à sortir de l’ombre avec une nouvelle génération de studios bien décidés à exister sur la scène internationale. Parmi eux, Ayelet Studio, basé à Chennai et fondé en 2022, qui vient de lever le voile sur un projet qui n’est pas passé inaperçu lors de la période de la Summer Game Fest, à savoir Son of Thanjai. Le jeu prend place dans une version alternative de l’Empire Chola, au XIe siècle, dans le sud de l’Inde. On y incarne Vinnendhiran Chola, un jeune prince de 19 ans élevé dans le confort du palais, mais totalement déconnecté de son propre royaume. Quand son père se meurt et que les tensions politiques explosent, le jeune héritier se retrouve trahi puis exilé. Le studio résume d’ailleurs le propos du jeu avec une belle punchline : « Une couronne peut s’hériter. Un royaume, jamais. » Voilà qui pose les bases du scénario.





Sur le plan du gameplay, Son of Thanjai est déjà comparé par les médias à Ghsot of Tsushima pour sa structure, mais le titre mise cependant sur une approche assez singulière basée sur la peur et les réactions ennemies. Les comportements changent en effet selon les actions du joueur, comme tuer un commandant qui peut faire s’effondrer le moral d’un groupe, tandis que certaines exécutions ou une pression constante peuvent transformer une unité disciplinée en troupe désorganisée. En vrai, on l'a déjà vu. Le jeu mise aussi sur un arsenal inspiré des armes traditionnelles indiennes, comme le Surul Vaal, une lame flexible capable de frapper à distance et de balayer plusieurs ennemis, ou encore l’Aruvaal pour le corps-à-corps. L’infiltration occupe une place importante aussi dans le jeu, avec il faudra observer, manipuler, voler des identités ou détourner l’attention. On sent l'inspiration Hitman.





Le jeu sera bien sûr un open world, avec de l'exploration où l'on pourra visiter des villes, des temples, des plaines agricoles, des routes frontalières et des zones sous tension politique. Ayelet Studio ne cache pas ses ambitions, qui est de proposer une production “de classe mondiale” tout en valorisant un cadre culturel rarement exploité dans le jeu vidéo. Les premières images montrent par contre un projet encore fragile, souvent rigide dans ses animations, mais porté par une vraie intention artistique. Il faut dire que l’Inde reste encore un acteur qui doit faire ses preuves dans le AAA, mais des jeux comme Son of Thanjai prouvent aussi que l'envie et la dynamique sont est bien lancées.





Le titre est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, sans date de sortie précise pour le moment.















