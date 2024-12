Solasta 2 : un C-RPG à l'ancienne sous Unreal Engine 5, et c'est français en plus !

, un C-RPG à l'ancienne avec un système de combat au tour par tour sorti en 2021. L'année prochaine, en 2025, on aura droit à sa suite donc, avec le déploiement d'une Early Access et une démo jouable en début d'année.

Difficile d'exister parmi les innombrables annonces fracassantes des Game Awards, mais chez Tactical Adventures, on ne se laisse pas impressionner et le nouveau jeu des studios français a même eu droit à son moment de gloire. C'est lors de la cérémonie de Geoff Keighley que leur nouveau jeu, Solasta 2, a été révélé, avec trailer et screenshots à l'appui. Il s'agit de la suite de Solasta : Crown of The MagisterMathieu Girard, directeur créatif du jeu, se réjouit de pouvoir partager sa joie au monde entier :"Notre équipe de 35 personnes allie de solides compétences à une passion pour la création d'expériences de jeu immersives et innovantes. Avec notre premier jeu, nous avons débuté une success story sur Kickstarter. En nous basant sur l’ensemble des règles du SRD 5.1, nous avons créé un RPG tactique qui a conquis plus de 1,5 million de joueurs. Aujourd’hui, avec Solasta II, nous allons encore plus loin, en repoussant les limites passées et en apportant une nouvelle approche de la profondeur tactique, du fun et de l’accessibilité. Les joueurs exploreront Neokos, un nouveau continent débordant de magie, paysages gigantesques, et pourront découvrir un lore sans précédent, face à la force grandissante de Shadwyn, une méchante charismatique animée par une volonté acharnée de récupérer son pouvoir perdu.

Ce projet est nourri par l’ambition, le respect pour nos joueurs, et une conviction partagée dans la force de ce que nous sommes en train de bâtir ensemble. Nous sommes impatients de partager Solasta II avec eux et de découvrir leurs premiers retours !".









Quant à l'histoire, parce qu'il y en a une, celle de Solasta 2 se situera plusieurs décennies après les événements du premier épisode et on va être catapulté dans le continent high fantasy de Neokos. Alors qu’une vague de corruption sans fin se propage à travers le continent, un groupe de combattants relèvent le défi de mettre fin à cette menace afin de préserver le monde. Le studio français précise que leur jeu est développé sous Unreal Engine 5.

Les caractéristiques principales comprennent :

Une personnalisation et une gestion complète du groupe – Les joueurs pourront créer et développer leur propre partie de 4 aventuriers, tous entièrement vocalisés et entièrement personnalisable avec des compétences et des capacités uniques.

De 1 à 4 joueurs en mode coopératif en ligne – Les joueurs pourront s’associer avec d’autres joueurs en ligne pour élaborer des stratégies et partager des victoires tactiques.

Des combats tactiques au tour par tour – Une maîtrise des combats tactiques, en utilisant toute la profondeur de l’ensemble des règles de D&D 5E pour des batailles stratégiques immersives.

Unreal Engine 5 – Pour vivre l’expérience d’un rendu visuel de haut niveau et des environnements immersifs.