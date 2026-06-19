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SEGA annonce Shinobi Art of Vengeance sur Switch 2 avec une édition physique

SEGA annonce Shinobi Art of Vengeance sur Switch 2 avec une édition physique

Un peu plus d’un an après son lancement sur consoles et PC, Shinobi Art of Vengeance s’apprête à conquérir un nouveau public. SEGA et Lizardcube ont en effet officialisé l’arrivée de leur excellent jeu d’action-plateforme en 2D sur Nintendo Switch 2, avec une sortie fixée au 24 septembre 2026. Une nouvelle édition qui permettra de redécouvrir la quête de vengeance de Joe Musashi dans des conditions techniques améliorées sur la dernière machine de Nintendo. Cette version Switch 2 profitera notamment d’une résolution revue à la hausse et sera proposée aussi bien en version numérique qu’en édition physique. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.

SEGA a également détaillé les différentes éditions disponibles. L’édition Standard sera commercialisée au prix de 29,99€, tandis qu’une édition Deluxe numérique viendra enrichir l’expérience avec plusieurs bonus, dont le DLC « Niveau Méchants SEGA ». Celui-ci permettra d’affronter trois figures emblématiques de l’éditeur, à savoir Dr. Eggman, Goro Majima et Death Adder. L’édition Deluxe inclura également un artbook numérique, la bande originale, ainsi que plusieurs bonus en jeu. Les amateurs de physique ne seront pas oubliés puisqu’une édition Deluxe physique est également prévue sur Switch 2, avec notamment un artbook et des cartes de personnages. À noter que la version Switch 2 utilisera le format Game Key Card de Nintendo. Enfin, les joueurs qui précommanderont le titre recevront un costume inspiré de l’arcade originale ainsi qu’une amulette exclusive. Pour ceux qui hésitent encore, une démo est déjà disponible sur les plateformes où le jeu est actuellement commercialisé.

Shinobi Art of Vengeance sera disponible sur Nintendo Switch 2 le 24 septembre 2026, rejoignant ainsi les versions déjà sorties sur PlayStation, Xbox, PC et Nintendo Switch.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 19 juin 2026
17:48


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Shinobi Art of Vengeance

Jeu : Action/P-F
Editeur : SEGA
Développeur : Lizardcube
29 Août 2025
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