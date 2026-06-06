SAW Genesis : c'est le prochain jeu de Bloober Team (Silent Hill 2 Remake, Cronos)

Chez Bloober Team, clairement, ça ne chôme pas. Le studio enchaîne les projets depuis quelques années à un rythme assez impressionnant, entre The Medium, le remake de Silent Hill 2, et plus récemment Cronos The New Dawn, ils se sont installés comme un acteur majeur du jeu d’horreur moderne, capable d’alterner entre licences cultes et nouvelles créations. Et ils ne comptent visiblement pas ralentir, puisque pendant le Summer Game Fest 2026, ils ont dévoilé un nouveau projet plutôt inattendu : SAW Genesis. Annoncé avec un premier trailer et une fenêtre d’accès anticipé prévue pour cet automne, le jeu marque le retour de la licence SAW dans le jeu vidéo, après des années assez discrètes sur ce terrain. Et cette fois, on est clairement sur une approche différente de ce qu’on avait connu jusqu’ici.









En fait, SAW Genesis prend la forme d’un jeu multijoueur asymétrique en 3 contre 1. D’un côté, trois joueurs incarnent des “accusés” piégés dans un labyrinthe mortel, forcés de coopérer pour espérer s’en sortir. De l’autre, un quatrième joueur joue le rôle du “Juge”, une figure qui orchestre les épreuves, pose les pièges et manipule les conditions de survie des autres participants. L’univers, lui aussi, change un peu de perspective par rapport aux films, puisque le jeu se déroule en effet environ un siècle avant l’ère de Jigsaw, dans une période située autour de la Première Guerre mondiale. Une façon de revenir aux origines de cette philosophie de “tests moraux” et de souffrance organisée, en explorant ce qui a pu inspirer plus tard les méthodes de Jigsaw. Autre élément important : les parties ne seront jamais vraiment identiques d'après les développeirs. Les environnements sont générés de manière procédurale, ce qui change la structure des cartes, les pièges et les situations rencontrées. L’idée est clairement de renforcer la rejouabilité et de maintenir une incertitude constante d’une session à l’autre.



Pas de date de sortie, mais une première vidéo à regarder.



















