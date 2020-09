RollerCoaster Tycoon 3 : un trailer de lancement pour la Complete Edition, ça se passe sur Switch et PC

Pour l'anecdote, le RollerCoaster Tycoon 3 originel date de 2004. Oui, bientôt 16 ans.



Soaked!" et "Wild!", cette version dispose également de contrôles adaptées à la console hybride de Kyoto. Le PC, pour sa part, peut faire tourner le jeu sur des écrans larges avec une résolution en 1080p et une compatibilité améliorée.Pour l'anecdote, le RollerCoaster Tycoon 3 originel date de 2004. Oui, bientôt 16 ans.

RollerCoaster Tycoon 3 : Complete Edition sort aujourd'hui sur PC et Nintendo Switch, d'où le trailer de lancement généreusement offert par Frontier Developments. L'occasion de rappeler qu'en plus de proposer des graphismes remis au goût du jour et d'inclure les DLC "