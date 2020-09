RollerCoaster Tycoon 3 : une Complete Edition annoncée sur PC et Switch, trailer et infos

On vous laisse regarder le teaser et les premières images ci-dessous.



avec une résolution de 1080p et une compatibilité améliorée pour les nouveaux systèmes PC.On vous laisse regarder le teaser et les premières images ci-dessous. es joueurs pourront relever un autre défi : créer et gérer des parcs aquatiques exaltants et des habitats d'animaux spectaculaires", nous prévient-on, par ailleurs. Histoire de rassurer les possesseurs de Nintendo Switch, il est mentionné que les commandes ont été adaptées à la console hybride de Kyoto pour jouer n'importe où. Sur PC, les écrans larges ont été pris en compte,

une dizaine de scénarios, plus de 300 types d’attractions pour les parcs, 500 pièces de décors, 60 magasins et services, et 20 animaux à dresser.On nous signale aussi la présence d'un mode Sandbox, ce qui permettra aux joueurs de laisser libre cours à leur imagination sans se préoccuper des contraintes financières. "L