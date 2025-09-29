Real Bout Fatal Fury 2 : une sortie surprise sur Steam avec rollback netcode

Voilà une annonce que personne n'a vu venir : la disponibilité immédiate de Real Bout Fatal Fury 2 The Newcomers, le classique de la NeoGeo de 1998, qui fait son grand retour dans une édition Steam réhaussée de toute part. Il s'agit en fait du premier titre de la nouvelle collection NEOGEO Premium Selection, qui est une nouvelle collection qui a pour but de ressortir toutes les anciennes gloires de SNK, mais avec ce qu'il faut de nouveautés pour s'adaper aux besoins d'aujourd'hui. Vendu 20€ sur Steam, D'ailleurs, à l’origine, Real Bout Fatal Fury 2 dispose de tous les outils pour qu'on puisse s'affronter en ligne dans les meilleurs conditions possible. Rollback netcode pour des matchs en ligne fluides, lobbies jusqu’à neuf joueurs, plusieurs formats de tournois (simple, double élimination, round robin), un Practice Mode qui permet de régler la vitesse, d’enregistrer les sessions et même de visualiser les hitboxes, un vrai cadeau pour ceux qui veulent perfectionner chaque combo. On pourra aussi compter sur une galerie qui proposera pas moins de 59 éléments iconiques (artworks, portraits et vidéos) pour nous rappeler pourquoi ce jeu est un incontournable de la NeoGeo.Avec 23 combattants, Real Bout Fatal Fury 2 est aussi le plus gros roster de la série à ce jour. Les vétérans Terry Bogard et Mai Shiranui sont rejoints par de nouveaux venus comme Li Xiangfei, Rick Strowd et Alfred, qui était jusqu'à présent réservé à la version PlayStation. Le jeu réintroduit même Geese Howard, pourtant déjà éliminé dans la continuité canonique, pour le plaisir des fans. Côté gameplay, Les combats conservent le principe des différents plans, un système cher aux joueurs de Fatal Fury, où l’arrière-plan sert à esquiver des attaques pendant un court instant. Voici le trailer d'annonce et quelques screenshots et nous, on vous réserve une petite surprise autour du jeu d'ici quelques minutes...