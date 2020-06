Ready at Dawn : le studio derrière The Order 1886 racheté par Facebook

Oculus, la division gaming de Facebook, vient d'annoncer officiellement le rachat du studio de développement californien Ready at Dawn, plus connu pour avoir développé The Order 1886 et plus récemment Lone Echo sur Ocilus Rift. Il faut croire que la société de Mark Zuckerberg a été satisfaite du résultat, puisqu'après de rachat effectué pour un montant encore tenu secret, le studio devrait se spécialiser dans le développement de titres en réalité virtuelle, afin d'alimenter la plateforme propriétaire du Facebook. Il faut dire que le Rift ne dispose pas encore de "Killer App" comme c'est le cas de son concurrent, le Valve Index, avec Half-Life : Alyx. Le futur du studio ne devrait pas être impacté par ce changement de crèmerie, puisque Ready at Dawn va continuer le développement de Lone Echo II.