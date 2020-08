Quake Champions : du contenu gratuit à récupérer pendant la QuakeCon

La QuakeCon at Home ouvre officiellement ses portes aujourd'hui, et pour marquer le coup, les développeurs de Saber Interactive en profitent pour accorder de savoureux bonus aux joueurs qui se connecteront sur Quake Champions. En allant faire un tour sur le FPS free-to-play de Bethesda entre le 7 et le 9 août, vous pourrez récupérer le célèbre skin QuakeCon qui sera cette année pour le railgun. La livrée reste conforme à ce qu'on a pu voir les années précédentes, avec du blanc, et le fameux orange du logo de la convention. Mieux, tous les joueurs (y compris les nouveaux venus) qui prendront part à un match sur la durée de l'événement débloqueront automatiquement l'ensemble des personnages du jeu sur leur compte. Bien entendu, ces derniers seront toujours jouables une fois la QuakeCon terminée.