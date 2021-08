Puy du Fou : un jeu vidéo en développement chez Microids, ça sort en 2022

C'est la rentrée et Microïds a décidé que pour débuter cette semaine, il était temps d'annoncer leur nouveau jeu, un certain Puy du Fou. C'est du moins le nom de code utilisé pour le moment pour nous confirmer qu'un jeu est en développement sur PC et consoles (sans doute PS4, Xbox One, Nintendo Switch et compatible PS5 et Xbox Series) pour une sortie programmée au printemps 2022. Aucune image à nous montrer pour le moment, ni même un mot sur le genre choisi pour représenter un tel titre, mais Microïds promet une histoire originale dont cette première édition entrainera les joueurs à travers trois grands univers du Puy du Fou : Les Vikings, Le Signe du Triomphe et Le Secret de la Lance. Serait-on en train de nous dire qu'on pourrait avoir un jeu d'action-aventure à la Assassin's Creed, avec des époques racontées sur les épisodes ? Il est trop tôt pour tirer des conclusions hâtives mais du côté de chez Microïds, on se félicite d'un tel partenariat :

« Nous sommes heureux de la confiance que nous témoignent les équipes du Puy du Fou pour adapter en jeu vidéo les différents univers du célèbre parc. Avec Microids, nous avons à cœur de proposer des jeux vidéo en collaboration avec des acteurs majeurs du divertissement. Nous avons hâte de dévoiler les premières images du jeu aux fans du Puy du Fou » déclare Stéphane Longeard , CEO de Microids.