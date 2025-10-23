JeuxActuJeuxActu.com

Project TAL : un Action-RPG impressionnant sur la mythologie coréenne pour 2027

La Chine et la Corée sont désormais deux gros acteurs du jeu vidéo, ce n'est plus à prouver et ces derniers ont même le soutien de PlayStation. Preuve en est avec l'annonce de Project TAL, un nouvel Action-RPG en provenance de Corée du Sud et arrivera en 2024 sur PC et consoles, peut-être sur les nouvelles. Soutenu par Sony Interactive Entertainment, ce Project TAL se présente comme un AAA solo en monde ouvert, nourri de mythes coréens et de symboles anciens. C’est Wemade Max qui publie le jeu, tandis que le studio MADNGINE développe, avec cette ambition commune : bâtir une œuvre capable de rivaliser avec les grandes productions occidentales dans le genre. Le trailer rappelle d'ailleurs pas mal de jeux existants tels que Monster Hunter, Shadow of the Colossus et Sekiro, avec des combats nerveux, de l'escalade de monstres gigantesques, des failles à exploiter, et une chorégraphie millimétrée entre le joueur et ses compagnons. Et c'est avec ces derniers que Project TAL semble chercher sa vraie différence, puisqu'ils sont dotés de rôles et de personnalités distincts qui font qu'ils ne se contentent pas de suivre, mais interagissent, réagissent, s’adaptent. Le jeu multiplie les petits gestes qui donnent du sens, comme attraper un camarade avant sa chute, se protéger mutuellement d’une attaque, etc. Visuellement, c’est somptueux et chaque créature semble sortie d’un cauchemar mythologique. Sortie annoncée pour 2027. 



Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 23 octobre 2025
18:17


Jeu : Action/RPG
Editeur : WEMADE MAX
Développeur : MADNGINE
2027
