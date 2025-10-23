Project TAL : un Action-RPG impressionnant sur la mythologie coréenne pour 2027

La Chine et la Corée sont désormais deux gros acteurs du jeu vidéo, ce n'est plus à prouver et ces derniers ont même le soutien de PlayStation. Preuve en est avec l'annonce de Project TAL, un nouvel Action-RPG en provenance de Corée du Sud et arrivera en 2024 sur PC et consoles, peut-être sur les nouvelles. Soutenu par Sony Interactive Entertainment, ce Project TAL se présente comme un AAA solo en monde ouvert, nourri de mythes coréens et de symboles anciens. C’est Wemade Max qui publie le jeu, tandis que le studio MADNGINE développe, avec cette ambition commune : bâtir une œuvre capable de rivaliser avec les grandes productions occidentales dans le genre. Le trailer rappelle d'ailleurs pas mal de jeux existants tels que Monster Hunter, Shadow of the Colossus et Sekiro, avec des combats nerveux, de l'escalade de monstres gigantesques, des failles à exploiter, et une chorégraphie millimétrée entre le joueur et ses compagnons. Et c'est avec ces derniers que Project TAL semble chercher sa vraie différence, puisqu'ils sont dotés de rôles et de personnalités distincts qui font qu'ils ne se contentent pas de suivre, mais interagissent, réagissent, s’adaptent. Le jeu multiplie les petits gestes qui donnent du sens, comme attraper un camarade avant sa chute, se protéger mutuellement d’une attaque, etc. Visuellement, c’est somptueux et chaque créature semble sortie d’un cauchemar mythologique. Sortie annoncée pour 2027.
Project TAL › Vidéos ›
Project TAL
Jeu : Action/RPG
Editeur : WEMADE MAX
Développeur : MADNGINE
2027
2027
2027
Jeu : Action/RPG
Editeur : WEMADE MAX
Développeur : MADNGINE
2027
2027
2027
à ne pas manquer
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.
Autres Trailers
2 Preview
Marvel Tōkon Fighting Souls : on l'a testé lors de l'EVO France, le digne héritier de Marvel vs Capcom 3 !
Marvel Tōkon Fighting Souls : on l'a testé lors de l'EVO France, le digne héritier de Marvel vs Capcom 3 !
3 Trailer
Tekken 8 : annoncée en plein EVO France, la Malgache Miary Zo sera la réincarnation de Ogre, voici son trailer de gameplay !
Tekken 8 : annoncée en plein EVO France, la Malgache Miary Zo sera la réincarnation de Ogre, voici son trailer de gameplay !
5 News
Ghost of Yotei : le jeu se vend aussi bien que Ghost of Tsushima en Europe, voici les chiffres
Ghost of Yotei : le jeu se vend aussi bien que Ghost of Tsushima en Europe, voici les chiffres